El Jardín Botánico Viera y Clavijo celebra el Día del Medioambiente con teatro educativo

La celebración del Día Mundial del Medioambiente llegará este año al Jardín Botánico Viera y Clavijo de la mano de los títeres. El recinto acogerá entre el 2 y el 5 de junio la representación de la obra El susurro de la tierra, una iniciativa educativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria dirigida al alumnado de primero y segundo de Primaria.

La actividad se desarrollará en horario de 9.00 a 12.30 horas y contará con la participación de centros educativos previamente concertados. La propuesta forma parte del programa Granca-Educa, promovido por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo, en colaboración con las áreas de Medio Ambiente y Cultura.

La obra está inspirada en el universo pedagógico de Cueva Pintada y busca acercar al alumnado a la relación entre los antiguos canarios y el entorno natural de las Islas. A través del teatro y la narración, los escolares conocerán nombres y usos tradicionales de distintas especies vegetales del Archipiélago.

Teatro y conciencia ambiental

Los personajes de Arminda y Fernandillo servirán de hilo conductor de una historia centrada en la sostenibilidad, el respeto por la naturaleza y el conocimiento del patrimonio cultural canario. Durante la representación, los protagonistas vivirán distintas aventuras vinculadas al aprovechamiento tradicional de los recursos naturales y a la importancia de conservar el entorno.

La iniciativa pretende fomentar desde edades tempranas valores relacionados con la educación ambiental y la protección del patrimonio natural. Además del espectáculo teatral, el programa incluye material didáctico previo para trabajar en las aulas antes de la visita al Jardín Botánico.

La actividad incorpora también transporte gratuito para los centros participantes, con el objetivo de facilitar el acceso del alumnado a esta experiencia educativa en el Jardín Canario.

Personajes de Cueva Pintada

La representación corre a cargo de la compañía Entretíteres, encargada de dar vida a los distintos personajes vinculados al imaginario de Cueva Pintada. La dirección de la obra está asumida por Roberto Pérez, que interpreta además a Tenesoya, Hitaya, Zarem y Guam.

El elenco se completa con Begoña Ramos en el papel de Arminda; Selena Pérez y Laura Caballero como Fernandillo, la lechuza y Ayur; y Pedro Pérez, que encarna a Guanarteme, el ratón y Ayur.

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Con esta propuesta, el Cabildo suma una nueva actividad al programa educativo y cultural vinculado al Día Mundial del Medioambiente, utilizando el teatro infantil como herramienta para divulgar valores relacionados con la sostenibilidad y el conocimiento del territorio insular.