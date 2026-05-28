La Justicia condena a dos años de cárcel a la dueña de la agencia de viajes Aray Tours por estafar a 13 clientes

La dueña de la agencia Aray Tours Canarias S.L., ubicada en el centro comercial de San Fernando de Maspalomas, ha sido condenada a dos años de prisión por un delito continuado de estafa después de cobrar a 13 clientes viajes que nunca llegó a contratar. La sentencia, dictada el pasado 26 de mayo por el Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, considera probado que Beatriz del Mar Álamo comercializó paquetes turísticos pese a la grave situación económica de su empresa y la imposibilidad de cumplir con los servicios vendidos.

La resolución judicial, ya firme y sin posibilidad de recurso, da la razón al grupo de denunciantes, que contrataron viajes entre 2023 y 2025, aunque el texto no aclara los destinos. Las cantidades defraudadas oscilan entre los 1.461 y los 9.000 euros, hasta alcanzar un total de 41.700,23 euros que la dueña de la agencia deberá restituir a las víctimas en indemnizaciones junto con los intereses legales correspondientes.

La jueza Lorena Quiles Vallejo recoge en los hechos probados un “plan preconcebido” basado en el engaño a los clientes. Según la sentencia, la empresaria recibía pagos en efectivo, mediante tarjeta, transferencia bancaria o bizum, enviaba posteriormente justificantes o resguardos de reserva a los viajeros, pero no llegaba a formalizar los pagos con aerolíneas, navieras o mayoristas turísticos, o incluso cancelaba las reservas antes de la salida de los viajes.

Acuerdo de conformidad

El tribunal considera acreditado que el dinero entregado por los clientes se destinaba “a fines distintos a la contratación de los viajes”, mientras que, cuando los afectados descubrían que no existían reservas o que los servicios habían sido cancelados, la responsable de la agencia ofrecía devoluciones parciales, aplazamientos o cambios de fecha con el objetivo de evitar denuncias.

La acusada comenzó a atravesar problemas de solvencia “en una fecha indeterminada de 2024”, pero aun así continuó ofreciendo viajes y recibiendo pagos ocultando esa situación económica a los clientes. La resolución concluye que existió engaño suficiente, ánimo de lucro y perjuicio económico para los afectados, elementos que sustentan la condena por estafa continuada.

Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba una condena de tres años de cárcel, pero al final la pena de prisión quedó fijada finalmente en dos años después de que la acusada reconociera los hechos y alcanzara una conformidad con la Fiscalía durante el juicio. Además de la pena privativa de libertad, la sentencia le impone una inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad relacionada con la comercialización de paquetes turísticos o viajes combinados durante el tiempo de la condena.

Los Indianos

La resolución judicial se produce apenas unos meses después de que trascendiera públicamente el caso de decenas de afectados que se quedaron sin viajar a Los Indianos de La Palma pese a haber abonado vuelos y alojamientos contratados a través de la misma agencia. En ese caso, cerca de una treintena de personas denunciaron inicialmente haber pagado viajes organizados para asistir al carnaval palmero entre el 13 y el 17 de febrero de 2026 sin recibir posteriormente ni billetes ni reservas válidas.

Una de las afectadas relató entonces a este periódico que la agencia les había remitido supuestos localizadores de vuelo que, tras ser verificados con la compañía aérea, no existían realmente. Uno de los grupos que contrató los servicios de la agencia había abonado más de 3.000 euros mediante distintos pagos fraccionados enviados por bizum. Estos casos derivaron en la detención de la dueña de la agencia y su posterior puesta en libertad provisional.

Cruceros

Además de los viajes a los Indianos, la Audiencia Provincial de Las Palmas también investiga las denuncias formuladas por varios clientes que contrataron cruceros por el Mediterráneo en 2023 y 2024. La investigación policial reveló entonces que varios de los viajes vendidos por la agencia ni siquiera habían sido correctamente reservados ante la naviera correspondiente y que uno de los cruceros con código asignado fue finalmente cancelado por falta de pago de la agencia.

La sentencia ahora firme supone la primera condena penal relacionada con la actividad de Aray Tours, mientras permanecen abiertas otras investigaciones vinculadas tanto a los viajes de Los Indianos como a los cruceros cancelados, además de otros servicios denunciados.