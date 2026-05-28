Nueva Línea y El Combo Dominicano protagonizan ‘El Gran Verbenazo de Noveleros’ este viernes en Agüimes

La Carpa del Auditorio de Agüimes acogerá este viernes, a partir de las 20.00 horas, el ‘Gran Verbenazo’ de Noveleros, una cita musical organizada con motivo de los 500 programas del espacio de Televisión Canaria. El evento, de acceso abierto, contará con las actuaciones de Nueva Línea, El Combo Dominicano y Kilombo Improvisado.

La velada se enmarca en la programación cultural del Ayuntamiento de Agüimes con motivo del Día de Canarias y reunirá música popular, televisión y ambiente festivo en una de las noches centrales de la agenda conmemorativa.

La apertura correrá a cargo de Kilombo Improvisado, formación vinculada a la escena musical isleña y conocida por una propuesta basada en la mezcla de estilos, la improvisación y la participación del público. Su actuación dará paso a una noche con distintas intervenciones musicales y momentos vinculados al programa.

Nueva Línea, una de las orquestas con mayor presencia en verbenas, romerías y celebraciones populares del Archipiélago, llevará a Agüimes un repertorio centrado en la música bailable, los ritmos latinos y versiones festivas. La formación se ha situado en los últimos años entre los grupos habituales de los principales encuentros populares de las Islas.

También actuará El Combo Dominicano, banda con una larga trayectoria en Canarias y un público consolidado en el circuito festivo del Archipiélago. Su repertorio combina merengue, bachata y ritmos tropicales, con temas que forman parte de numerosas celebraciones populares.

El acto servirá además como celebración de los 500 programas de Noveleros, uno de los formatos más veteranos de Televisión Canaria. A lo largo de su trayectoria, el espacio ha recorrido diferentes puntos de las Islas para contar historias personales, tradiciones y formas de vida vinculadas a la memoria social y cultural del pueblo canario.

La organización ha previsto también un refuerzo del transporte público para facilitar la asistencia. La compañía Global reforzará este viernes la línea 22 durante la noche y hasta la madrugada, con el objetivo de mejorar las conexiones hacia el municipio y favorecer una movilidad más cómoda y segura.

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Con esta cita, Agüimes incorpora a su programación del Día de Canarias un encuentro abierto al público que combina música en directo y cultura popular en torno a un programa estrechamente ligado a la realidad cotidiana del Archipiélago.