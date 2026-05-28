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¿Conoces el palacio perdido de Gáldar que terminó convertido en iglesia?

Bajo el actual templo de Santiago de los Caballeros se esconde la memoria de uno de los espacios más simbólicos de la histórica localidad de Agaldar

Imagen de la actual iglesia de Santiago de los Caballeros, Gáldar

Imagen de la actual iglesia de Santiago de los Caballeros, Gáldar / Ayuntamiento de Gáldar

Eva de León

Las Palmas de Gran Canaria

La localidad de Gáldar posee un rincón histórico y emblemático para Gran Canaria. En el centro histórico existe un lugar`por el que a diario pasan vecinos y visitantes sin imaginar que bajo ese punto hay una de las historias más llamativas del pasado de la isla. Donde ahora se alza el templo de Santiago de los Caballeros, existió durante siglos una construcción, que aparece citada en distintas fuentes históricas. El emplazamiento era el Palacio del Guanarteme o Palacio de los Guanartemes, considerado uno de los espacios de mayor relevancia política y simbólica de la antigua Agaldar, uno de los grandes núcleos prehispánicos de la isla.

Hablar de esta construcción es hablar de una época anterior a la conquista de los castellanos, cuando el norte de Gran Canaria concentraba buena parte del poder de los aborígenes grancanarios. El 'palacio' no era una vivienda cualquiera ni un espacio ceremonial aislado. Este era el escenario donde residía o ejercía autoridad el guanarteme, figura que representaba el máximo poder político dentro de la organización aborigen grancanaria.

Las referencias históricas de este lugar lo describen como una construcción que "destacaba dentro del paisaje urbano aborigen". Según las crónicas antiguas, que han sido recogidas por en estudios posteriores, el edificio estaba realizado en piedra, con paredes decoradas y rematado por maderas cuidadosamente trabajadas que cerraban la parte superior y formaban ventanas y elementos estructurales. No era una arquitectura improvisada ni elemental. La descripción de este antiguo palacio del Guanarteme desmonta la repetida idea sobre la "supuesta simplicidad" de los espacios de poder indígenas. Son muchas las fuentes que apuntan sobre una construcción con cierto nivel de complejidad técnica y con una clara intención representativa.

La antigua Agaldar ya era, antes de la conquista, uno de los centros más importantes de Gran Canaria. Diversos estudios urbanísticos e históricos destacan que esta zona del norte de la isla concentró asentamientos permanentes, espacios de gobierno y una ocupación intensa que dejó una huella visible durante siglos.

Uno de los aspectos más representativos de la historia del Palacio del Guanarteme es que el lugar mantuvo relevancia incluso después de la incorporación de Gran Canaria a la Corona de Castilla. Lejos de desaparecer muchos espacios originarios mantuvieron una continuidad funcional y urbana. Investigaciones sobre el urbanismo histórico de Gáldar manifiestan que parte de la organización del territorio heredó estructuras anteriores y que algunos lugares conservaron durante mucho tiempo su importancia dentro del núcleo poblacional.Eso explica que el emplazamiento del antiguo palacio se convirtiera en uno de los puntos religiosos más destacados del municipio.

Del Palacio del Guanarteme al templo de Santiago

Con el paso de los siglos, el edificio original dejó de existir por circunstancias varias, aunque la documentación histórica y los estudios patrimoniales señalan que el antiguo palacio fue desmantelado a mediados del siglo XVIII y que parte de sus materiales fueron reutilizados para levantar la actual iglesia de Santiago de los Caballeros. Esta medida era una práctica habitual durante aquellos tiempos. La piedra y otros elementos constructivos no se desperdiciaban y pasaban a formar parte de nuevas edificaciones.

XIII aniversario de la Cueva Pintada

XIII aniversario de la Cueva Pintada

LP / DLP

Un hecho que convierte al templo actual en algo más que un edificio religioso. En cierto modo, parte de la materia física del antiguo poder indígena habría quedado integrada dentro del nuevo paisaje monumental de Gáldar. Cuando se habla del patrimonio histórico de Gran Canaria aparecen nombres vinculados a grandes yacimientos arqueológicos o espacios naturales espectaculares. Sin embargo, el caso del antiguo Palacio del Guanarteme tiene una fuerza especial porque conecta directamente con la vida cotidiana de la actualidad.

Los visitantes que llegan al casco histórico ven una iglesia monumental, rica en elementos y de una belleza clásica. Lo que desconocen los turistas es que ese mismo suelo fue escenario de decisiones políticas relevantes, encuentros y formas de organización anteriores a la llegada de los europeos a suelo grancanario.

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Además, el entorno de Gáldar mantiene una relación especialemente estrecha con el patrimonio arqueológico y con la memoria del mundo de los aborígenes grancanarios. El norte de la isla destaca por tener una de las mayores concentraciones de espacios 'habitacionales' relacionado a épocas anteriores y posteriores a la conquista del Archipiélago. Gáldar es como un libro abierto donde distintas capas del tiempo siguen dialogando entre sí.

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