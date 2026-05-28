Planes para el Fin de Semana del Día de Canarias: cosas que hacer del 29 al 31 de mayo en Gran Canaria

Este fin de semana los planes son más especiales. Los canarios celebramos nuestro día y es el motivo perfecto para salir a disfrutar de nuestra tierra y conectar con ella más fuerte que nunca. Aquí tienes los planes que habrán en Gran Canaria del 29 al 31 de mayo de 2026 con los que celebrar el Día de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria

La capital grancanaria será uno de los principales focos de actividad con motivo del Día de Canarias. En la Plaza de Santa Ana, el viernes 29 de mayo se celebrará el Festival La Isla de Mi Vida, un gran concierto gratuito al aire libre que llenará de música y ambiente festivo uno de los espacios más emblemáticos de Vegueta. La cita se plantea como una de las propuestas centrales para disfrutar de la víspera del Día de Canarias en pleno casco histórico.

Cartel del festival La Isla de Mi Vida 2026. / LP/DLP

También en la capital, la Plaza de Santa Catalina acogerá del viernes 29 al domingo 31 de mayo una programación especial por el Día de Canarias. La actividad arrancará con la inauguración de una feria comercial y un pasacalles con papagüevos y banda desde la calle Tomás Miller. El sábado habrá market, actuaciones folclóricas, romería, talleres infantiles y un canto colectivo de Somos Costeros, mientras que el domingo continuará el mercado y se celebrará una actuación musical de Armonía Show.

El Mercado de Vegueta se sumará también a las celebraciones con un Mercado Artesanal del Día de Canarias. La cita tendrá lugar el viernes 29 y el sábado 30 de mayo, de 11.30 a 14.30 horas, con actividades especiales como degustación de comida canaria, sorteos, concurso de mojo y actuaciones de rondallas. Una propuesta pensada para disfrutar de la tradición y el producto local en uno de los enclaves históricos de la ciudad.

Además, el Mercado Agrícola de San Lorenzo celebrará una jornada especial el domingo 31 de mayo, de 08.00 a 13.30 horas. El espacio contará con puestos de agricultores y ganaderos de la zona, música en vivo, comida, servicio de cafetería y otras sorpresas, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan un plan de mañana vinculado al producto de cercanía.

Moya

En el norte de la isla, Moya vivirá un fin de semana marcado por las Fiestas de San Antonio de Padua, que se desarrollarán en la Plaza Tomás Morales y la calle Miguel Hernández. El viernes 29 de mayo tendrá lugar el pregón de las fiestas, acompañado por la Banda de Guayedra con papahuevos y la actuación de Reina de Sal en la Plaza del Árbol Redondo.

La programación continuará el sábado 30 con la fiesta estival Enchumbados en Familia, en el Campo de Fútbol García Hernández, y con el gran concierto de Pastora Soler, dentro de su gira Rosas que Espinas Tour 30 años. La jornada se completará por la noche con una Noche Latina, Línea DJs y Armonía Show. El domingo 31, el municipio celebrará la feria de productos agroalimentarios Moya Dulce, con concurso de repostería, actividades infantiles y el espectáculo musical de Dani Calero.

Noche Latina de Moya 2026. / LP/DLP

Artenara

En la cumbre, Artenara celebrará del viernes 29 al domingo 31 de mayo las Fiestas de San Isidro. Uno de los momentos más esperados será la romería tradicional del sábado 30, una cita que reunirá procesión, trajes típicos canarios, productos del campo y ambiente festivo en el municipio más alto de Gran Canaria.

Programación de las Fiestas de San Isidro en Artenara 2026. / LP/DLP

Telde

En Telde, la gastronomía será protagonista con las II Jornadas Gastronómicas de Telde, que se celebrarán del jueves 28 al sábado 30 de mayo. La programación incluirá degustaciones, platos elaborados con productos locales y actividades en torno a la cocina canaria. Además, el sábado 30 se celebrará una feria de artesanía local con motivo del Día de Canarias, en la que artesanos de la isla mostrarán y venderán sus creaciones tradicionales.

Cartel de las jornadas gastronómicas de Telde. / LP/DLP

San Bartolomé de Tirajana

En el sur de la isla, Maspalomas ofrecerá varias propuestas para celebrar el Día de Canarias. En Holiday World Maspalomas Center, el sábado 30 de mayo habrá actividades familiares entre las 18.00 y las 20.00 horas, con zancudos, Rama, papagüevos, actuación de la Banda de Agaete, show infantil con el Cancionero Isleño, pintacaras y títeres. Además, los niños que acudan con traje típico canario recibirán un descuento para una próxima visita.

La actividad continuará en el Mercado del Nomad, también en Maspalomas, con música en directo el sábado por la noche. A partir de las 21.30 horas actuará Havana 500, con ritmos latinos, y la jornada cerrará con DJ J. Marre desde las 23.00 horas. El concierto será de entrada libre.

Día de Canarias en el Holiday World Maspalomas. / LP/DLP

El municipio también mantendrá la programación de las Fiestas de San Fernando, en Maspalomas. El viernes 29 habrá animación infantil con castillos hinchables y talleres en la Plaza de San Fernando, además de un concierto por la víspera del Día de Canarias. El sábado 30 se celebrarán juegos tradicionales canarios, asadero de pescado, verbena del solajero con Yet Garbey, exhibición de lucha canaria, Festival Regional de Folclore y verbena de amanecida con Leyenda Joven.

Teror

En Teror, el casco histórico acogerá el sábado 30 de mayo una amplia programación por el Día de Canarias. Entre las 11.00 y las 14.00 horas habrá actividades repartidas por las calles del municipio. La Plaza del Pino concentrará talleres de lana, silbo, pintaderas de barro y broches canarios, mientras que en la calle Obispo Marquina habrá paseos en burro y en la trasera de la Basílica se organizará una gymkana de yuntas.

La jornada se completará con propuestas en la Alameda Pío XII, donde habrá ludoteca gigante, trasquila y concierto de Los Medianeros. Además, en la calle Iglesia Chica se celebrarán actividades vinculadas a la lucha del garrote, la trilla y juegos tradicionales como la carrera de sacos y la soga.

Cartel Día de Canarias en Teror 2026. / LP/DLP

Santa María de Guía

En el norte de Gran Canaria, Santa María de Guía celebrará del jueves 28 al domingo 31 de mayo su Semana Canaria. El municipio ha preparado una programación centrada en la cultura popular, la música, la gastronomía local y los actos festivos vinculados a la identidad canaria.

Semana Canaria de Santa María de Guía. / LP/DLP

Gáldar

En Gáldar, el barrio de San José de Caideros celebrará el sábado 30 de mayo la XXX Fiesta de la Lana, declarada Fiesta de Interés Turístico de Canarias. La cita se desarrollará de 09.00 a 14.00 horas e incluirá la tradicional esquila de ovejas, exhibiciones de salto del pastor, talleres de lana y telar, música canaria, puestos de artesanía y degustación de sancocho canario.

Para facilitar el acceso, se reforzará el servicio de guaguas de la línea 106 de Global desde Gáldar y se habilitarán aparcamientos en la zona, debido a la gran afluencia prevista.

Foto de archivo de la Fiesta de La Lana en Caideros, Gáldar. / LP/DLP

Agüimes

En el sureste, Agüimes acogerá el viernes 29 de mayo El Gran Verbenazo, en la Carpa Auditorio. La cita servirá para celebrar el programa número 500 de Noveleros y contará con las actuaciones de Nueva Línea y El Combo Dominicano. La entrada será libre.

Mogán

En Mogán, las celebraciones por el Día de Canarias se repartirán entre Arguineguín y Veneguera. El jueves 28 de mayo se celebrará la primera edición de Juegos y Deportes Tradicionales Canarios en la cancha municipal del Complejo Deportivo David Jiménez Silva, en Arguineguín.

El viernes 29, la actividad se trasladará a La Cardonera de Veneguera, con propuestas tradicionales como amasado de gofio, talleres de queso y ordeño, mercadillo y zanga. La jornada contará también con la actuación de la Parranda Escuelas Artísticas de Mogán y un Encuentro de Solistas.

Día de Canarias en Mogán 2026. / LP/DLP

Vega de San Mateo

En la zona de medianías, Vega de San Mateo celebrará el sábado 30 de mayo el Día de Canarias en la Plaza de la Solidaridad. La jornada arrancará con una muestra de artesanía de la Fedac, continuará con un concierto de parrandas a cargo de La Polvajera y Amasijo, y finalizará con una degustación popular de papas arrugadas con mojo.

Programación de La Vega de San Mateo. / LP/DLP

Agaete

En el noroeste, el Valle de Agaete celebrará las Fiestas de la Rama con actos durante el viernes 29 y el sábado 30 de mayo. La programación comenzará el viernes con un pasacalles de la Agrupación Musical Guayedra, la izada de bandera en la Plaza de San Pedro y una actuación musical del Grupo Yemaya.

El sábado, la fiesta continuará por la noche con una gran verbena en la Plaza de San Pedro, que contará con las actuaciones de D’music y Bombazo Latino.

Cartel de los actos en Agaete. / LP/DLP

La Aldea de San Nicolás

En La Aldea de San Nicolás, el Día de Canarias se celebrará el sábado 30 de mayo con una programación que arrancará desde la mañana. Habrá muestra de artesanía, competición de petanca, ajedrez, talleres de animación, salto del pastor, lucha canaria, muestra de lenguaje silbado, estatuas parlantes y un acto institucional con reconocimientos.

La jornada seguirá con actuaciones musicales, bailes tradicionales y degustación de sancocho canario, en una propuesta pensada para reunir tradición, cultura popular y convivencia vecinal.

Día de Canarias en La Aldea de San Nicolás. / LP/DLP

Santa Brígida

En Santa Brígida, el Mirador de la Villa acogerá el sábado 30 de mayo un encuentro vecinal por el Día de Canarias. La programación comenzará a las 09.30 horas e incluirá parrandas, agrupaciones folclóricas, puestos de sancocho canario y carne de cochino, lucha canaria, zona infantil de juegos tradicionales, lucha del garrote, trilla, trasquilada, torneo de envite y presencia de artesanos.

Además, habrá degustación gratuita de potaje de berros, gofio y queso hasta agotar existencias, reforzando el carácter popular y gastronómico de la jornada.

Programa Encuentro Vecinal de Snta Brígida 2026. / LP/DLP

Este fin de semana nos trae mucha variedad de propuestas para tener un puente marcado por la cultura, la música, la tradición y la gastronomía, con actividades repartidas entre la capital, el norte, el sur y las medianías de la Isla. ¡Feliz Día de Canarias!