San Bartolomé de Tirajana incorpora a 18 agentes de la Policía Local y 11 bomberos como funcionarios de carrera

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha incorporado a su área de Seguridad y Emergencias a 29 nuevos funcionarios de carrera: 18 agentes de la Policía Local y 11 bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). La toma de posesión oficial se celebró este jueves 28 de mayo de 2026 en el Centro Cultural Pancho Guerra.

El acto institucional estuvo presidido por el alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez y contó con la participación de la concejala de Presidencia y Recursos Humanos, Elena Álamo Vega; el concejal de Seguridad y Emergencia, José Carlos Álamo; el secretario general del Ayuntamiento, Mateo Pérez Ojeda; y los jefes de la Policía Local y del SEIS, Isidro Armas Díaz y José Felipe Santana Rodríguez, respectivamente. A la ceremonia asistieron familiares y amistades de los nuevos funcionarios.

Durante la jornada se proyectó un vídeo con imágenes del proceso formativo de los nuevos integrantes, centrado en su etapa previa de prácticas. Entre los momentos destacados, el alcalde entregó a la bombera Katia Santana Mejías una insignia del cuerpo de bomberos de Maspalomas que había pertenecido a su padre.

Plantilla policial: 18 nuevos agentes

Los 18 nuevos policías locales —14 hombres y 4 mujeres, de entre 25 y 43 años— pasan a integrarse en la plantilla municipal. Se incorporan Airam González Quintana, Abel Almeida Déniz, José Manuel Pérez Batista, Marta María Santana Naranjo, Ina Ivanova Peychinova, Daniel Méndez Martel, Cristian Eligio Pérez Torres, David Jerónimo Robaina Ortega, Judit Alemán Sánchez, Víctor Mateo Cabrera Lorenzo, Juan Andrés Sánchez Hernández, Adrián Sánchez Guedes, Sandro Pérez Santana, Liria Raquel Pérez Sosa, Moisés Rodríguez García, Jonatan Sánchez Santana, Félix Daniel García Medina y Eliezer del Cristo Martel Caballero.

Según los datos municipales, el último ingreso de nuevos efectivos en el cuerpo mediante pruebas selectivas se produjo en 2008. Con esta remesa, la Policía Local alcanza un contingente total de 95 efectivos, al que se suman los 7 agentes incorporados en 2023 por concurso de traslado.

SEIS: 11 bomberos y primeras mujeres en el cuerpo

En el caso del SEIS, han tomado posesión 11 nuevos bomberos, en prácticas desde finales del pasado mes de enero: 8 hombres y 3 mujeres, estas últimas las primeras en incorporarse al cuerpo de bomberos del municipio. Los nuevos profesionales, de entre 24 y 45 años, son Sara Audelia González Carracedo, Pedro José Montesdeoca Suárez, Javier Manuel Armas Rodríguez, Katia Santana Mejías, Miguel Ángel López Gil, Daniel Villar Troya, Jaime Abesinio Beltrá García, Melina Griselda Alonso Aradas, Jonathan Herrera Gil, Juan Alberto Pérez Hernández y Carmelo Javier Ramos Domínguez. Con estas incorporaciones, el SEIS suma una plantilla de 33 efectivos.

Los nuevos bomberos del municipio de San Bartolomé de Tirajana junto al concejal de Seguridad, José Carlos Álamo; el alcalde, Marco Aurelio Pérez; la concejala de Presidencia y Recursos Humanos, Elena Álamo y el jefe del SEIS, José Felipe Santana Rodríguez. / LP/DLP

Cierre de dos procesos selectivos

El Ayuntamiento enmarca estas incorporaciones en la culminación de dos procesos selectivos orientados a reforzar los servicios vinculados a la seguridad ciudadana y la atención a emergencias. En su intervención, el alcalde felicitó a los nuevos funcionarios y a las personas que participaron en el procedimiento administrativo, y subrayó el carácter de servicio público de ambas profesiones, vinculadas a la intervención directa con la ciudadanía en situaciones de necesidad.