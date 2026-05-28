San Bartolomé de Tirajana regulariza la reforma del hotel Los Calderones del Campo Internacional de Maspalomas

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana regulariza las obras de modernización del hotel Los Calderones. El pleno del Consistorio ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos la modificación menor del Plan General de Ordenación Urbana en el lote 20-4 Campo Internacional de Maspalomas para incluir en el planeamiento municipal los trabajos que permitieron renovar este complejo alojativo hace unos años al amparo del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad, posteriormente tumbado por los tribunales, motivo por el cual, las actuaciones desarrolladas en el establecimiento quedaron fuera de ordenación.

Renovación del hotel Los Calderones

En una sesión plenaria celebrada este jueves en las Casas Consistoriales de Tunte, la totalidad del pleno dio luz verde a la regularización de este alojamiento que cuenta con una parcela de 7.002,37 metros cuadrados que tiene la calificación de suelo urbano consolidado y está destinada a uso turístico. Las obras de renovación supusieron un aumento de la edificabilidad computable, pasando de tener una superficie de 3.528 metros cuadrados a 4.166 metros cuadrados, según explicó el edil responsable de Urbanismo, Alejandro Marichal, durante su intervención. El número de unidades alojativas se redujo de 86 a 78 con el objetivo de disminuir la densidad y acrecentar la calidad del establecimiento. Por otro lado, la tipología edificatoria y el uso turístico se han mantenido, así como la altura máxima de dos plantas.

La sociedad mercantil Amoreto 2000.SL, que es la promotora de la modifiación menor, firmará con el Consistorio el convenio urbanístico para cuantificar la plusvalía o licencia urbanística derivada del aprovechamiento que deberá abonar la empresa. Este acuerdo inicial se someterá durante 45 días a información pública.

Imagen de archivo del hotel Los Calderones. / SANTI BLANCO

Exámenes de conducir en el sur

En otro orden de asuntos, la corporación también respaldó una moción de NC-BC para apoyar la solicitud de las autoescuelas del sur y sureste de Gran Canaria con el fin de crear un punto de exámenes prácticos de conducir en el sur de la isla. El texto insta a la Dirección General de Tráfico (DGT) a estudiar la viabilidad técnica y administrativa de fijar como punto oficial de salida y llegada el recinto ferial de Vecindario, con colaboración del Cabildo y otras administraciones. La moción ya había sido aprobada por unanimidad en Santa Lucía, Agüimes e Ingenio, y se prevé remitirla también a Mogán.

Bienes de Interés Cultural

Sin embargo, fue rechazada la moción presentada por PSOE que proponía reactivar diez expendientes que ya caducaron y que pedían que se declarasen como Bienes de Interés Cultural una decena de enclaves del municipio, entre los que se incluyen la Ermita Cueva de Santa Águeda y la Casa Condal de San Fernando de Maspalomas. También propusieron cinco nuevos espacios, entre ellos el Yacimiento Punta Mujeres y la Casa de la Maleza. Marichal expuso que votarían en contra de la moción porque declarar como BIC algunos espacios como el de El Veril donde se construirá el Siam Park o la Casa Condal "podría generar un problema urbanístico en la tramitación de expedientes" e invitó al grupo socialista a reunirse junto a Cultura y Urbanismo para valorar otros espacios que pudieran convertirse en BIC.

En asuntos de urgencia, se dio luz verde a una modificación presupuestaria por créditos extraordinarios financiados con remanente líquido de tesorería para gastos generales por 1.350.000 euros, destinados 450.000 euros para la rehabilitación de la Plaza Pública de Aldea Blanca y 900.000 euros para la rehabilitación, mejora y conservación de zonas verdes públicas, según indicó el alcalde, Marco Aurelio Pérez.

Convenio con Visocan

En el apartado de ruegos y preguntas la portavoz del PSOE, Conchi Narváez, declaró que la construcción de vivienda en el muncipio se había "llevado un varapalo" porque al observar el informe de la interventora sobre el convenio que traspasó 35 millones a Visocan para construir casas sociales que se trató en la anterior comisión especial de cuentas, había leído que "no se habían subsanado las deficiencias o reparos que ella misma ya había advertido en el pasado". Narváez criticó que "tanto la concejala de vivienda con el primer teniente alcalde anunciaban que esos reparos ya estaban subsanados a través de un informe" y comentó que "la propia interventora" les planteó "analizar la posibilidad de un expediente de revisión de oficio del convenio".

La interventora, Tania Naya, explicó que si bien ella puso reparos al convenio con Visocan, éstos fueron levantados por el pleno, así como otro informe posterior de la jefa de servicio, que fue resuelto con una resolución de Alcaldía a través de otros informes jurídicos encargados que no pasaron por Intervención, por lo que consideró que “se puso en boca de la Intervención algo que esta Intervención no había analizado ni se había pronunciado”. Segundos después, Marichal recriminó a Conchi Narváez que "no es la primera vez que hace declaraciones públicas intentando torpedear este proyecto".

Por último, aunque el Ayuntamiento había anunciado esta semana que llevaría al pleno de urgencia el plan para la regularización y transformación urbanística de Montaña La Data, finalmente el expediente no se elevó al pleno.