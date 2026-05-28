San Mateo inicia en un mes las obras para reparar 17 muros tras los daños de la borrasca Therese

El Ayuntamiento de San Mateo comenzará en el plazo de un mes las obras de emergencia destinadas a reparar los daños ocasionados por la borrasca Therese en distintos puntos del municipio. La Corporación local ha aprobado recientemente la adjudicación de los trabajos, que se iniciarán antes de julio y tendrán como prioridad la reconstrucción de 17 muros situados en varias carreteras del término municipal. Las actuaciones se concentrarán en zonas especialmente afectadas por el temporal, entre ellas Las Lagunetas y La Yedra, donde está prevista la ejecución de seis muros en un mismo entorno. El resto de intervenciones se localizan en enclaves como Utiaca, Cruz del Herrero, Lechucilla, El Hornillo y Trigo Diego.

Los trabajos han sido adjudicados a las empresas Gratec S.A., vinculada al grupo Construplan; Grupo Félix Santiago Melián S.L.; Mainca Canarias S.L.; Servicios Integrales Sapevi S.L.; Tacande Geotecnia S.L.; y Juan Francisco Rodríguez González. Asimismo, el Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa pública Gesplan la dirección facultativa y la coordinación técnica del conjunto de estas actuaciones, con el objetivo de garantizar su correcta ejecución y seguimiento. San Mateo ha sido, además, el municipio de Gran Canaria más afectado por la borrasca Therese que azotó las Islas el pasado mes de marzo. Desde el Ayuntamiento cifran los daños provocados por el temporal en unos 11 millones de euros, una cantidad para la que la institución local busca financiación externa con la que afrontar las reparaciones necesarias.

Por otra parte, durante estos días también se han declarado obras de emergencia en la red municipal de abastecimiento de agua y saneamiento, igualmente dañada por la borrasca. Estas actuaciones están siendo ejecutadas por la empresa Canaragua. «Ahora toca buscar financiación de otras consejerías, porque San Mateo es un municipio muy pequeño y los daños ascienden a 11 millones, lo que supone un duro golpe para nosotros», recalca Davinia Falcón, alcaldesa del municipio.

Pleno

Por otro lado, el pleno del mes de mayo aprobó este jueves el primer Reglamento de Participación Ciudadana de San Mateo, una norma con la que el Ayuntamiento pretende ordenar y reforzar los canales de intervención vecinal en la vida pública del municipio. El texto recoge derechos como el acceso a la información pública, la presentación de peticiones y propuestas ciudadanas, la participación en consultas populares y la intervención en las sesiones públicas del pleno. La norma también contempla la puesta en marcha de procesos participativos, presupuestos participativos, audiencias públicas, encuestas y un sistema digital de participación, así como la creación de órganos estables como el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y los consejos sectoriales, con el objetivo de implicar a vecinos, asociaciones y colectivos en la toma de decisiones municipales.