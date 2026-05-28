¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

El fin de semana viene marcado por la celebración del Día de Canarias. Toda la isla se engalana y muestra las tradiciones combinadas con música tradicional, gastronomía y un sinfín de actividades en torno a la canariedad. Cualquier municipio es una buena opción para disfrutar de esta conmemoración.

Santa Lucía de Tirajana. La zona peatonal de la Avenida de Canarias acoge hoy, de 16.00 a 20.00 horas, una muestra de deportes tradicionales canarios con el colectivo La Revoliá. Talleres de elaboración de frangollo, en el molino Pérez Gil, artesanía en familia y gran baile de taifas, a partir de las 20.00 horas, en la plaza de Los Algodoneros ponen el broche a la víspera de la fiesta. Mañana, día principal, en el mismo espacio, concierto de Bejeque, a las 12.00 horas, muestra de juegos tradicionales, talleres de artesanía durante toda la jornada, y el concierto de Olga Cerpa y Mestisay a las 21.00 horas. El domingo, el Día de Canarias se desplaza a Santa Lucía casco, a partir de las 12.00 horas en el parque municipal con baile de taifas y enyesques.

Ingenio. La plaza de La Candelaria es el escenario del Día de Canarias en Ingenio. La programación arranca hoy, a partir de las 20.30 horas, con una noche parrandera y degustación de productos de la tierra. Las actividades continúa mañana, en horario de 9.00 a 16.00 horas, con feria y distintas exhibiciones. La jornada incluye actuaciones de música folclórica y muestras de juegos, prácticas y deportes tradicionales como el salto del pastor, el silbo, la lucha del garrote y la lucha canaria.

Agüimes. La carpa del Auditorio de Agüimes recibe a los grupos Nueva Línea y El Combo Dominicano a las 20.00 horas dentro de El Gran Verbenazo. Mañana, en la plaza del Rosario, Festival Argones desde las 11.00 horas con el encuentro de agrupaciones folclóricas, muestra de lucha canaria con los clubes Unión Agüimes y Roque Nublo, exhibición de lucha del garrote por parte de la Pila Egenenacar, juegos infantiles y feria de artesanía y gastronomía.

Telde. Dentro de su Mes de Canarias, hoy en la plaza de San Juan, tercera edición de Parrandeando entre mesas, a partir de las 20.30 horas con comida, enyesques que aportan los propios participantes ataviados con trajes típicos y música canaria para ambientar. Mañana, desde las 10.00 horas, feria de artesanía, que contará con la participación de artesanos, la Escuela Municipal de Folclore, grupos del municipio y la Banda de Agaete.

Mogán. El espacio de La Cardonera de Veneguera ofrece hoy a partir de las 17.30 horas un amplio programa de actividades ligadas a las tradiciones canarias, entre las que entran amasijo de pan, amasado de gofio, cochafisco, suero y beletén, aguas guisadas, juegos tradicionales, artesanía, ordeño de cabras y hacer queso, además de zanga. A las 18.30 horas, parranda y grupo de danza folclórica de las Escuelas Artísticas de Mogán y a las 20.00 horas, encuentro de solistas, con Jesús Monzón, Patricia Muñoz María del Carmen Segura y Pedro Manuel Afonso.

San Bartolomé de Tirajana. El poblado continúa celebrando las fiestas de San Fernando. Hoy en la plaza, desde las 17.00 horas, animación infantil. Por la noche, a partir de las 22.00 horas, conciertos de Karma, Tabaiba, y los DJ Sanfry y J Marre. Mañana la actividad comienza a las 10.30 horas en el aparcamiento de colegio de San Fernando de Maspalonas, con juegos tradicionales canarios, y a las 14.00 horas, asadero de pescado. A las 15.00 horas, verbena del solajero, a las 20.00 horas, Festival Regional de Folclore de Maspalomas, en la plaza de Maspalomas, y a partir de las 23.00 horas, verbena de amanecida. El domingo, a las 10.30 horas, animación infantil en el anexo del pabellón municipal, y a las 21.00 horas, fin de fiestas con el humorista Juanka y el espectáculo Una noche con Chavela, con Thania Gil.

Moya. La villa celebra sus fiestas de San Antonio de Padua. Esta noche, a las 20.00 horas, lectura del pregón. Una vez finalizado el acto oficial, la Banda Guayedra recorre las calles del casco con papagüevos. A las 21.30, actuación de Reina de la Sal, en la plaza del Árbol Redondo. Mañana, de 11.00 a 17.00 horas, fiesta estival Enchumbados en familia, en el campo de fútbol. A las 21.00 horas, concierto de Pastora Soler, en el escenario de la calle Miguel Hernández. A continuación, noche latina con Línea dj y Armonía Show. El domingo, de 10.00 a 15.00 horas, feria de productos agroalimentarios Moya Dulce, con concurso de repostería, actividades infantiles y la actuación de Dani Calero.

Teror. La Alameda Pío XII y entorno de la Basílica acogerán de 11.00 a 14.00 horas, juegos, talleres y muestras tradiciones, además de gymkana de yuntas y paseos en burro. El programa se reparte en varias zonas: Zona Timple (Alameda Pío XII), ludoteca gigante, trasquila y concierto de Los Medianeros; Zona Cencerro (trasera de la Basílica), gymkana de yuntas; Zona Bejeque (Calle Obispo Marquina), paseos en burro; y Zona Gánigo (Calle Iglesia Chica), con juegos tradicionales, lucha de garrote y trilla; y Zona Pintadera (Plaza del Pino), donde se realizarán talleres de lana, silvo, pintaderas y broches.

La Aldea. La plaza de la Alameda acoge hoy, de 21.00 a 00.00 horas, el popular baile de taifas, con la Parranda Canaria Vitolo y La Arrancadilla. La gente debe ir con vestimenta tradicional. La jornada de mañana comienza desde las 10.00 horas con la muestra de artesanía y continúa con competiciones de petanca y ajedrez, talleres de animacion, salto del pastor a cargo de la jurria El Salem, lucha canaria, lenguaje silbado, el acto institucional, a las 12.00 con la entrega de reconocimientos y posteriormente actuaciones musicales de Alegranza Folk, con cantantes solistas y cuerpo de baile. Para finalizar sancocho canario.

Tejeda. El municipio celebra mañana el Día de Canarias con una jornada especial que incluye la tradicional Circular de Tejeda Trail, acompañada de un amplio programa de juegos y tradiciones pensado para toda la ciudadanía. A partir de las 10:30 horas, en la plaza de La Vaguada, hay exhibición de animales y trilla tradicional, trasquilada de lana Varia, chácaras y tambores, juegos tradicionales, taller artesanal con fibras naturales y lucha del garrote. Además, la jornada contará con el Mercado Agrícola y Artesanal en la plaza del Socorro, en horario de 10.30 a 14.30 horas.

Artenara. El municipio celebra su festividad de San Isidro Labrador. El centro cultural Cronista Jsé Antonio Luján Henríquez acoge hoy, a las 18.15 horas, la presentación del libro de Elia Verona Aquellos Oficios, y a la 19.00 horas se proyecta el vídeo Artenara y sus gentes, vivencias en primera persona. Mañana, a las 12.30 horas, XXI romería de San Isisdro Labrador. A las 14.30 horas, baile de taifa con la parranda Pa’Lante y a las 21.30 horas, verbena con Las Ladys del Swing. El domingo, desde las 10.00, apertura de la XXXI muestra de artesanía, con atracciones infantiles, reparto de sancocho y la actuación de La Polvajera, a las 14.30 horas.

Santa Brígida. El municipio celebra el Día de Canarias por todo lo alto y la invitación está sobre la mesa. Mañana tendrá lugar desde las 09.00 horas de la mañana un encuentro vecinal en el Mirador de la Villa. El ambiente festivo estará acompañado por las parrandas San Antonio y El Botellín, junto a las agrupaciones folclóricas La Zarzalera, Las Goteras y la Escuela Municipal de Música. Además, la lucha canaria y la lucha del garrote tendrán un papel protagonista con exhibiciones del Club de Lucha Tinamar y el Club de Lucha Santa Rita. Los asistentes podrán disfrutar cuatro puestos de restauración, entre los que no faltarán el sancocho canario o la carne de cochino. Además, se ofrecerá gratuitamente una degustación de potaje de berros, gofio y queso.

Valsequillo. El municipio celebra mañana la festividad con una jornada dedicada a las tradiciones canarias en la zona peatonal del municipio que incluirá actuaciones del departamento de folclore de las Escuelas Artísticas Municipales, la agrupación folclórica Lomitos de Correa y la parranda Medio Jigo P’al Kilo. La jornada contará con una ruta teatralizada protagonizada por vecinos del municipio dentro del proyecto Semillas de Expresión, además de una exhibición de salto del pastor a cargo de la Jurriá Azamotan Valsequillo.

Guía. La plaza de Guía acogerá esta tarde, a partir de las 20.30 horas el XIX Festival de Folclore Ciudad de Guía, organizado por la agrupación folclórica Noroeste Guiense. El festival, presentado por Rebeca Álvarez Luis, comenzará a las 20.30 horas e incluye las actuaciones de AF Noroeste Guiense, AF Flor Canaria del Atlántico y el grupo invitado de Portugal Rancho Folclórico Danças e Cantares de Santa Maria de Olival. Mañana tendrá lugar la Gran Fiesta Canaria en la Plaza Grande de Guía. La cita está prevista desde las 12.00 horas y contempla una jornada de convivencia con elementos vinculados a la gastronomía y la música tradicional. El domingo se celebrará el concierto de clausura Cartas a Néstor en la Plaza Grande de Guía, a las 20.00 horas. Por otro lado, la Montaña de Guía celebra este fin de semana sus fiestas en honor a Santa Rita. Mañana habrá verbena y el domingo tendrá lugar la Diana Floreada, que comenzará a sonar desde las 7:30 horas. A las 11.00 horas tendrá lugar la salida de la imagen de Santa Rita desde Anzo hasta la Montaña de Guía donde se oficiará la misa. Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, la plaza del barrio acogerá los juegos infantiles para diversión de los más pequeños de la casa.

Firgas. Firgas tendrá mañana una jornada llena de gastronomía y tradición. Desde las 09.00 el casco del municipio se convertirá en un escaparate de la canariedad, con talleres de elaboración de quesos, feria de artesanía, trasquilá, talleres de millo y de bailes folclóricos y las actuaciones de las agrupaciones folclóricas Tacande y la parranda La Goleta.

Arucas. El grupo de música Los Gofiones llenará el municipio mañana de música y acordes de toda la vida. La cita tendrá lugar a las 12:00 horas en la Plaza de San Juan. El domingo habrá exposición automovilística de 10.00 a 16.00 horas de coches antiguos, modificados y exclusivos. También el domingo hay, a las 12.00 horas, un taller de baile canario en la Plaza de San Juan.

Gáldar. El municipio celebra rámañana la Fiesta de la Lana. La cita tendrá lugar a las 14.00 horas en Caideros de Gáldar en donde se esquilará a las ovejas. También habrá salto del pastor, talleres de lana y telar, música canaria y gastronomía. Además, se ha reforzado la línea 106 de Global, desde el casco hasta Caideros de Gáldar.

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Agaete. Agaete celebra la festividad con la presentación oficial de la Agrupación Folclórica Cultural Berbique, en un acto en la Plaza de la Constitución a partir de las 20.30 horas. La agrupación, nacida en el Valle de Agaete, pondrá música al Día de Canarias. Además esta tarde, sobre las 20:00 horas, tendrá lugar el izado de bandera de las fiestas de San Pedro. Por la noche, actuación musical del grupo Yemaya.