Telde pide al juzgado desbloquear el nombramiento de los 33 policías locales

El Ayuntamiento de Telde ha ordenado la presentación de un escrito de impulso procesal ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria para obtener un pronunciamiento definitivo sobre la ejecución de la sentencia que afecta a la convocatoria de 33 plazas de Policía Local. El objetivo del Consistorio es desbloquear la situación administrativa y poder culminar el procedimiento de nombramiento de los agentes como funcionarios de carrera.

La decisión se adopta después de que el Ayuntamiento y el tribunal calificador hayan vuelto a revisar y corregir determinados extremos de una de las pruebas prácticas de la oposición, en cumplimiento de lo ordenado por el juzgado. Una vez realizada esa actuación, el área municipal de Recursos Humanos remitió al órgano judicial toda la documentación y el resultado de la ejecución para que sea el propio juzgado quien determine ahora si la sentencia se ha cumplido correctamente en todos sus términos.

El procedimiento tiene su origen en el recurso presentado por uno de los aspirantes del proceso selectivo, relacionado con la corrección de una prueba práctica de la oposición. La resolución judicial obligó a revisar nuevamente esa parte del ejercicio conforme a los criterios fijados en la sentencia. Fuentes municipales explican que, al encontrarse el asunto en fase de ejecución judicial, el Ayuntamiento ha optado por actuar con «máxima cautela» antes de formalizar los nombramientos definitivos. Desde el área de Recursos Humanos se considera que proceder ahora al nombramiento de los agentes sin contar con un pronunciamiento expreso del juzgado podría generar inseguridad jurídica si posteriormente se concluyera que la ejecución no se ajustó plenamente a lo ordenado.

Evitar decisiones irreversibles

«El objetivo es evitar decisiones irreversibles que posteriormente puedan verse afectadas por nuevas resoluciones judiciales», señalan fuentes consultadas. Las mismas fuentes recuerdan que el nombramiento como funcionario de carrera constituye un acto administrativo de especial trascendencia y de compleja reversión una vez formalizado. El Consistorio insiste, no obstante, en que mantiene una voluntad clara de culminar el procedimiento y proceder al nombramiento de los 33 agentes «lo antes posible». Para ello, el Gobierno local ha decidido solicitar formalmente al juzgado una pronta respuesta, alegando el evidente interés público que existe en clarificar definitivamente el procedimiento y desbloquear la situación administrativa de los agentes.

El Ayuntamiento asegura además que ha vuelto a consultar al despacho jurídico externo encargado de la defensa municipal en este procedimiento. Según fuentes municipales, los profesionales han recomendado mantener la prudencia hasta que el juzgado emita un pronunciamiento definitivo sobre la ejecución practicada.