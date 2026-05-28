Toreros Muertos y Barón Rojo encabezan el cartel del Pig Fest de Ingenio

El Pig Fest de Ingenio celebrará su tercera edición el próximo 11 de julio en el Parque del Buen Suceso de Carrizal, con un cartel integrado por Toreros Muertos, Barón Rojo, Hermana Furia y Notajunto. El festival, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ingenio, vuelve a combinar bandas de larga trayectoria con propuestas emergentes y presencia de grupos canarios. La entrada es gratuita.

La presentación del festival tuvo lugar este jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ingenio con la participación de la alcaldesa, Vanesa Martín; el concejal de Cultura, Sebastián Suárez; el director artístico de Play-In Producciones, Mario Alonso; y dos integrantes de la banda ingeniense Notajunto, el vocalista Iván Artiles Expósito y el batería Manu Montelongo.

La alcaldesa destacó que el festival representa una apuesta por el rock en directo y por una cultura accesible para la ciudadanía. Vanesa Martín subrayó además la importancia de combinar en el cartel a grupos históricos con bandas locales, al considerar que apoyar a los artistas del municipio y del Archipiélago contribuye a reforzar la oferta cultural de Ingenio.

El concejal Sebastián Suárez defendió la continuidad del Pig Fest como una propuesta ya consolidada dentro de la programación cultural municipal y recordó su conexión con anteriores citas vinculadas al rock, como el Burrero Rock. Suárez señaló que el objetivo es ofrecer actividades diversas para públicos distintos y avanzó su voluntad de mantener siempre presencia de bandas canarias en el cartel.

Dos formaciones con más de cuatro décadas de trayectoria

El director artístico, Mario Alonso, destacó el peso de Toreros Muertos y Barón Rojo, dos formaciones con más de cuatro décadas de trayectoria y representantes de corrientes distintas de la música estatal de los años ochenta. También puso en valor la participación de Hermana Furia, banda liderada por Nuria Furia y vinculada a una nueva generación del rock, así como la presencia de Notajunto, formación local integrada por músicos con experiencia en otros proyectos.

Por parte de Notajunto, Iván Artiles Expósito expresó la satisfacción del grupo por representar a Canarias en esta edición y valoró la oportunidad de participar en un festival gratuito que acerca la música en directo a la ciudadanía.

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Con esta tercera edición, el Pig Fest refuerza su posición como una cita musical de referencia en Ingenio, con un formato abierto, gratuito y centrado en el rock como punto de encuentro entre generaciones.