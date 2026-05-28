La tradición y la modernidad se dan la mano con ‘Attindamana’, un homenaje musical a los 21 municipios de Gran Canaria

La Plaza de Santa Ana se convertirá este viernes en el principal escenario del Festival La Isla de Mi Vida, una iniciativa promovida por el Cabildo de Gran Canaria que reunirá música, teatro y cultura popular en una gran producción artística abierta al público. El plato fuerte de la noche será Attindamana, un espectáculo coral concebido como homenaje contemporáneo a la identidad de los 21 municipios de la isla.

La cita arrancará a las 19.30 horas con un pasacalles desde el Parque de San Telmo hasta Triana, acompañado por la Banda de Firgas y los Papahuevos. A partir de las 20.30 horas comenzará en Santa Ana el espectáculo central del festival, que combinará música, palabra y puesta en escena teatral.

Según destacó el presidente del Cabildo, Antonio Morales, el proyecto pretende dejar “un nuevo mapa sonoro y emocional de la isla” a través de 21 composiciones inspiradas en los municipios grancanarios. El dirigente insular definió la iniciativa como “una gran expresión musical” del talento existente actualmente en Gran Canaria.

Un nuevo repertorio para la música popular

La producción de Attindamana ha implicado a más de 500 artistas, investigadores y colectivos culturales de la isla. El espectáculo está dirigido por un equipo creativo formado por Mario Vega, Belén Álvarez LAJALADA, Víctor Batista, Ner Suárez, Manuel Abrante, Ruth Sánchez y Javier Cerpa.

La cita arrancará a las 19.30 horas con un pasacalles desde el Parque de San Telmo hasta Triana, acompañado por la Banda de Firgas y los Papahuevos

La propuesta combina tradición y vanguardia con la intención de consolidar nuevas composiciones dentro del repertorio popular canario. El Cabildo plantea el proyecto no solo como un evento puntual, sino como una apuesta cultural con vocación de permanencia.

En el escenario participarán formaciones como la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Parranda Araguaney, Umiaya, Mujeres D, Raíces Atlántikas y Los Serenquenquenes, además de agrupaciones folclóricas y colectivos municipales de distintos puntos de la isla. También intervendrán más de cuarenta intérpretes vocales e instrumentistas.

Morales agradeció la implicación de las distintas áreas del Cabildo y de las entidades participantes en el desarrollo del festival. Entre ellas citó a la Consejería de Desarrollo Económico, Infecar, la Fedac y la productora Una Hora Menos.

Cultura popular y urbana

El Festival La Isla de Mi Vida busca precisamente unir la tradición cultural canaria con propuestas contemporáneas vinculadas a nuevas corrientes artísticas y musicales. Esa combinación tendrá continuidad tras la finalización de Attindamana.

A las 22.30 tendrá lugar la presentación de la nueva edición de After Hours: The Mixtape, un proyecto liderado por DJ Saot ST, productor y cineasta vinculado a la cultura urbana en Canarias

A las 22.30 horas está prevista la presentación de la nueva edición de After Hours: The Mixtape, un proyecto liderado por DJ Saot ST, productor y cineasta vinculado a la cultura urbana en Canarias y al impulso de jóvenes creadores de las islas.

La programación del viernes se plantea así como el gran acto central del festival impulsado por el Cabildo con motivo de las celebraciones previas al Día de Canarias. El acceso será gratuito hasta completar aforo.

Identidad insular

El proyecto cultural pone el foco en la identidad grancanaria a través de la música, el patrimonio oral y las manifestaciones artísticas contemporáneas. Las 21 composiciones creadas para ‘Attindamana’ pretenden reflejar elementos históricos, sociales y emocionales vinculados a cada municipio de la isla.

La propuesta también incorpora una dimensión participativa, ya que durante meses ha involucrado a artistas, agrupaciones culturales, investigadores y colectivos sociales de distintos municipios. El resultado es una producción de gran formato que el Cabildo sitúa entre las mayores concentraciones de talento artístico local desarrolladas en la isla en los últimos años.

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Con esta iniciativa, la corporación insular busca reforzar la difusión de la cultura popular canaria desde una óptica contemporánea y conectar distintas generaciones a través de un espectáculo que mezcla folclore, creación escénica y música actual.