La Villa de Moya arranca sus fiestas de San Antonio de Padua con pregón, música y tradición

La Villa de Moya dará comienzo este viernes, 29 de mayo, a sus fiestas populares en honor a San Antonio de Padua con una noche marcada por la emoción, la música y el sentimiento de identidad local en la Plaza Tomás Morales.

El inicio oficial de las celebraciones llegará con el pregón de Roberto Rivero García, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria e Hijo Adoptivo de la Villa de Moya. Su estrecha vinculación con el municipio y el cariño que despierta entre la ciudadanía convertirán este acto en uno de los momentos más simbólicos del arranque festivo.

Tras el pregón, la programación continuará con el concierto conmemorativo del 125 aniversario de la Agrupación Musical Cumbres y Costas, una formación histórica que forma parte del patrimonio cultural y musical de la Villa de Moya y que protagonizará una de las citas más especiales de la jornada inaugural.

La fiesta se trasladará posteriormente a la Plaza del Árbol Redondo, donde vecinos, vecinas, visitantes y público asistente podrán seguir disfrutando del ambiente festivo en una primera noche que abrirá más de dos semanas de actividades culturales, musicales, deportivas y tradicionales.

Música, baile y participación ciudadana protagonizan la Noche Latina de las fiestas de Moya. / LP / DLP

Unas fiestas para celebrar la identidad de Moya

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó que las fiestas de San Antonio de Padua son una de las citas más esperadas por la ciudadanía. “Son unas fechas en las que la Villa de Moya vuelve a llenarse de vida, encuentros y orgullo por nuestras fiestas populares”, señaló.

Afonso subrayó además que iniciar las celebraciones con el pregón de Roberto Rivero y con el aniversario de una agrupación tan emblemática como Cumbres y Costas supone poner en valor la identidad y las raíces del municipio.

Por su parte, el concejal de Festejos, Octavio Suárez, explicó que el Ayuntamiento ha preparado una programación pensada para todos los públicos. “El inicio de las fiestas siempre tiene una magia especial. Queremos invitar a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar desde el primer día de unas celebraciones que volverán a convertir a la Villa de Moya en un punto de encuentro para toda la isla”, afirmó.

El pregón de Roberto Rivero marca el inicio oficial de unas fiestas llenas de tradición, música y encuentro vecinal. / LP / DLP

Las fiestas de San Antonio de Padua se prolongarán hasta el próximo 15 de junio con una amplia agenda de actos. Entre las propuestas previstas destacan conciertos, actividades familiares, eventos deportivos, actos tradicionales y diferentes iniciativas culturales repartidas por distintos espacios del municipio.

Este primer fin de semana tendrá, además, dos grandes protagonistas dentro de la programación: la actuación de Pastora Soler y la Feria Agroalimentaria Moya Dulce, que volverán a situar a la Villa de Moya como uno de los principales focos festivos y culturales de Gran Canaria.