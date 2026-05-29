El Cabildo solicita proteger a la abeja negra canaria como raza ganadera autóctona

El Cabildo de Gran Canaria reclamará al Gobierno de Canarias que reconozca oficialmente a la abeja negra canaria como raza ganadera autóctona del Archipiélago. El Pleno insular aprobó este viernes por unanimidad una declaración institucional en la que solicita acelerar los trámites administrativos, técnicos y científicos necesarios para otorgar esa catalogación a una especie que la Corporación considera “uno de los mayores tesoros biológicos y ganaderos” de las Islas.

El acuerdo también alerta de los riesgos que supone la introducción de especies foráneas, al entender que pueden provocar procesos de hibridación, pérdida de pureza genética y alteraciones sanitarias que afecten tanto a la biodiversidad como al propio sector apícola canario.

En el texto aprobado por todos los grupos políticos del Cabildo se subraya que la abeja negra canaria es la única raza ganadera no importada de Canarias y se destaca su valor medioambiental, histórico, científico y económico. La institución insular considera que su conservación es estratégica para el Archipiélago por su adaptación natural al territorio y su papel en la polinización y mantenimiento de los ecosistemas.

Un sector ligado al medio rural

La declaración institucional pone además el foco en el trabajo de los apicultores de Gran Canaria y del resto de las Islas. El Cabildo reclama al Ejecutivo autonómico que reconozca “la labor esencial” que desempeña el sector para conservar la abeja negra canaria y mantener vivas las tradiciones rurales y agrícolas vinculadas a la apicultura.

Según los datos recogidos en el documento, en Gran Canaria existen alrededor de 300 apicultores y más de 6.600 colmenas, mientras que en el conjunto del Archipiélago la actividad alcanza unos 1.250 profesionales y cerca de 35.000 colmenas.

La Corporación insular considera que esta actividad ganadera tiene una relevancia especial por su contribución a la biodiversidad, la polinización y el equilibrio biológico, además de representar un complemento económico para muchas familias vinculadas al medio rural.

Riesgo de hibridación

El Cabildo advierte en la declaración de que la llegada de variedades externas puede comprometer la supervivencia de la abeja negra canaria. Según expone, la introducción de especies foráneas supone una amenaza directa para la pureza genética de esta variedad autóctona y puede generar cambios en el comportamiento de las colonias o incrementar los riesgos sanitarios.

La institución destaca que la mayoría de los apicultores canarios trabaja precisamente con esta especie y que durante décadas han contribuido a preservar sus características genéticas originales.

Entre las principales singularidades de la abeja negra canaria, el Cabildo destaca su elevada capacidad de adaptación a las condiciones climáticas de las Islas, especialmente en escenarios de sequía, altas temperaturas o escasez de floración. Esa resistencia le permite mantener la actividad polinizadora en entornos donde otras variedades encuentran mayores dificultades.

El documento también resalta su rusticidad y tolerancia frente a determinadas enfermedades, además de su importancia para la conservación de la flora autóctona y los ecosistemas insulares.

Producción de mieles

La declaración institucional pone igualmente en valor la contribución de esta especie a la producción de mieles diferenciadas y vinculadas a la riqueza botánica del Archipiélago. El Cabildo sostiene que estas elaboraciones poseen un importante valor gastronómico y artesanal ligado a la identidad del sector primario canario.

La iniciativa aprobada por el Pleno será remitida ahora al Gobierno de Canarias, al Parlamento regional, a asociaciones apícolas y a entidades científicas y ambientales relacionadas con la conservación de la biodiversidad y el sector primario.

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Con esta declaración, la Corporación insular busca reforzar la protección institucional de una especie considerada clave para el equilibrio ambiental de Canarias y para la continuidad de la actividad apícola tradicional en las Islas.