Los Colegios Arenas, ahora con matrícula gratis

El Colegio Arenas Sur y Arenas Almas consolidan su posición como referentes educativos en el sur de Gran Canaria, ofreciendo dos proyectos pedagógicos complementarios que comparten una misma filosofía: la excelencia académica, la innovación metodológica y la formación integral del alumnado en un entorno cercano, bilingüe y orientado al futuro.

Ambos centros, pertenecientes al grupo educativo Arenas, destacan por su apuesta por un modelo educativo que combina el rigor académico con el desarrollo de habilidades emocionales, el pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje de idiomas -especialmente el inglés- como eje clave en la preparación del alumnado para un mundo globalizado.

Dos centros, un mismo compromiso educativo

El proyecto del Colegio Arenas Sur se caracteriza por su enfoque innovador, tecnológico y trilingüe, el acompañamiento personalizado del alumnado y una clara orientación al rendimiento académico, sin perder de vista la educación en valores. Su propuesta educativa pone especial énfasis en la atención individualizada, el trabajo cooperativo, el uso de metodologías activas y las enseñanzas internacionales.

Entrega de Diplomas Cambridge en el Colegio Arenas / Colegio Arenas

Por su parte, el Colegio Arenas Almas se distingue por su apuesta por la cercanía con las familias, el desarrollo integral del alumnado y un modelo pedagógico que integra de forma equilibrada el aprendizaje académico con la educación emocional, el respeto, la inclusión y el bienestar escolar como pilares fundamentales.

Ambos centros comparten una visión común: educar a alumnos preparados no solo para superar con éxito sus etapas académicas, sino también para afrontar con seguridad los retos personales y profesionales del futuro.

Una promoción especial: ¡matrícula gratuita!

En el marco de su campaña de captación de nuevos alumnos, ambos colegios han puesto en marcha una promoción especial por la cual la matrícula será completamente gratuita durante el periodo de admisión vigente. Esta iniciativa busca facilitar el acceso de nuevas familias al proyecto educativo Arenas y reforzar el compromiso del grupo con la comunidad educativa de la isla.

Alumnos los Colegios Arenas / Colegio Arenas

El director del Colegio Arenas Sur, Heriberto Segura, destaca la importancia de seguir apostando por un modelo educativo sólido y adaptado a los nuevos tiempos: “Trabajamos cada día para que nuestros alumnos no solo obtengan resultados académicos excelentes, sino para que se conviertan en personas seguras, críticas y capaces de desenvolverse en cualquier entorno”, comenta. “Esta promoción de matrícula gratuita es una oportunidad para que más familias puedan conocer nuestro proyecto de primera mano y acceder a una educación premium con ventajas económicas”.

Por su parte, la directora del Colegio Arenas Almas, Fátima Rodríguez, subraya el carácter cercano e inclusivo del centro: “Nuestro objetivo es acompañar a cada alumno en su propio camino de aprendizaje, respetando sus ritmos y potenciando sus talentos. Queremos que las familias sientan que este colegio es una extensión de su hogar, un lugar donde crecer con confianza y valores. Esta campaña facilita que nuevas familias puedan sumarse a nuestra comunidad educativa”.

Educación con visión de futuro

Con esta iniciativa conjunta, los Colegios Arenas refuerzan su compromiso con una educación moderna, accesible y de calidad, invitando a las familias a conocer de cerca dos proyectos que, desde enfoques complementarios, comparten una misma esencia: formar personas preparadas para el futuro, con una base académica sólida y una fuerte dimensión humana.