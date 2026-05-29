Combatir el suicidio juvenil desde el deporte: Santa Lucía pone en marcha el proyecto LIKE

La Concejalía de Actividad Física, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, que dirige el concejal Julio Ojeda, en colaboración con la Vicepresidencia y Consejería de Obras Públicas, Infraestructura, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, ha puesto en marcha el proyecto LIKE, una iniciativa orientada a la sensibilización y prevención del suicidio juvenil.

Tras una primera charla a cargo de la psicóloga Amalia Díaz bajo el título Transitar la adolescencia, autoestima e identidad, el proyecto continuará los lunes 15, 22 y 29 de junio y 6 de julio con distintos encuentros centrados en la salud mental juvenil, la detección de señales de alerta y la intervención desde los ámbitos deportivo y educativo.

Formación y prevención

El concejal Julio Ojeda subraya que el objetivo es ofrecer herramientas prácticas a quienes trabajan a diario con jóvenes, especialmente en clubes y espacios de ocio. “En Santa Lucía no podemos permanecer ajenos a esta realidad”, señaló, al referirse al aumento de los problemas de salud mental entre la población joven y a la necesidad de actuar ante un sufrimiento que, en muchos casos, se vive en silencio.

Según explicó, el proyecto quiere dotar a los agentes deportivos de recursos para identificar riesgos, acompañar adecuadamente a los menores y crear entornos más seguros. La idea es que el deporte no sea solo una actividad física, sino también un espacio de cuidado, apoyo y prevención.

Música, vídeo y mensajes

LIKE también incorpora acciones participativas dirigidas a la juventud del municipio. Entre ellas figura la creación de una canción y la grabación de un videoclip con participación de jóvenes de Santa Lucía, usando la música y el lenguaje audiovisual como herramientas de expresión y concienciación.

Además, artistas y deportistas de la isla colaborarán en la elaboración de vídeos para redes sociales con mensajes de apoyo y sensibilización. El proyecto pretende así acercar la campaña a los jóvenes a través de referentes cercanos y reconocidos.

Cierre con David Meca

El programa culminará el 9 de julio con una conferencia del nadador profesional David Meca en el salón de actos de las oficinas municipales. Su intervención servirá para reforzar valores como la superación, la resiliencia y el cuidado de la salud emocional entre la juventud.

Desde la Concejalía de Deportes y Juventud destacan que LIKE nace para generar espacios de formación y concienciación que permitan detectar a tiempo situaciones de riesgo y actuar de forma adecuada. El municipio quiere situar la salud mental juvenil en el centro de la agenda local y sumar al tejido deportivo en esa tarea.