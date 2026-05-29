Gáldar inicia la cuenta atrás hacia el Año Jacobeo 2027

Gáldar ha iniciado oficialmente su camino hacia el Año Jacobeo 2027 con la presentación de la marca gráfica que representará esta importante cita. El diseño, cargado de simbolismo, incorpora una concha jacobea junto a la corona del escudo de Gáldar, todo ello enmarcado en la silueta de la montaña galdense.

La imagen fue presentada durante una gala celebrada en el frontis del Templo Santuario de Santiago de los Caballeros, en un acto que contó con la presencia del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el primer teniente alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo; además del resto de la corporación municipal. También asistieron el vicario episcopal del Centro-Norte de Gran Canaria, Marcos Arencibia, y el rector del Templo Santuario de Santiago, Manuel Reyes.

La gala, conducida por los periodistas galdenses Victorio Pérez y María Mendoza, simbolizó el arranque de los preparativos para la celebración del XI Año Jacobeo en Gáldar, una cita organizada por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Julio Mateo Castillo.

Cuatro años después, la Puerta Santa del Templo volverá a abrirse para recibir a los miles de peregrinos que recorrerán la ruta de Santiago de Gran Canaria. Será una ocasión especial en la que Gáldar volverá a convertirse en punto de encuentro y epicentro del peregrinaje atlántico.

La marca diseñada para representar el Año Jacobeo 2027 de Gáldar apuesta por tonos rojos y dorados, colores que evocan tradición, espiritualidad, patrimonio, energía y celebración. Su composición nace de la unión de tres elementos fundamentales. El primero de ellos es la concha jacobea, emblema universal del Camino de Santiago y del espíritu jacobeo, símbolo de encuentro, peregrinación, diversidad y unión espiritual.

La corona del escudo de Gáldar, en representación de la identidad y valor histórico de la ciudad, así como su relevancia dentro del contexto jacobeo de Canarias, simbolizando además la solemnidad, la celebración y el carácter excepcional del Año Santo 2027.

Y finalmente la montaña de Gáldar en alusión al paisaje natural del municipio y a su fuerte vínculo con el territorio, conectando además con la idea del camino interior del peregrino: el esfuerzo, la superación y la búsqueda de trascendencia. Una imagen con identidad propia y diferenciadora frente a otros símbolos jacobeos tradicionales.

Teodoro Sosa destacaba que se trata de "una enorme oportunidad para toda Gran Canaria y para Canarias," dado "el impacto positivo de esta celebración desde el punto de vista cultural, turístico y económico, de ahí las mejoras constantes por parte del Ayuntamiento y actuaciones de recuperación patrimonial para mejorar la experiencia de los peregrinos," como el albergue de Caideros.

El primer edil aseguraba que "el Camino de Santiago de Gran Canaria y el Santuario de Santiago no son únicamente patrimonio de Gáldar: forman parte de la identidad histórica y cultural de toda Canarias," y concluía que "hoy comenzamos un nuevo camino ilusionante que nos llevará hasta 2027 y que volverá a situar a Gáldar donde merece estar: como una de las grandes referencias jacobeas del atlántico."

En palabras de Julio Mateo Castillo, la marca del Año Jacobeo 2027 de Gáldar "es una imagen contemporánea con la que queremos unir pasado, presente y futuro, que busca proyectar hacia el exterior la singularidad de nuestro Año Santo y transmitir que el Camino de Santiago de Gran Canaria es una experiencia única, diferente y que cambia vidas."

Recordando que "el Camino no es solamente un recorrido físico," son vivencias personales, peregrinos "que llegan buscando silencio, reflexión o simplemente una experiencia distinta y terminan descubriendo también la hospitalidad de nuestra gente."

El concejal de Cultura avanzaba que las próximas Fiestas Mayores de Santiago serán muy especiales, "pensadas también como antesala del próximo jubileo." El Año Santo "es una enorme oportunidad para seguir mostrando al mundo el valor de nuestra historia y de nuestra hospitalidad."

El acto arrancaba con una obertura dedicada a "los miles de peregrinos" que en estos once años han recorrido "ese camino mágico desde el faro de Maspalomas hasta este templo, pasando por una infinidad de paisajes maravillosos del centro de nuestra isla". Y continuaba con una espectacular coreografía de música, danza y agua, en referencia al Atlántico, que, lejos de ser una barrera "ha sido el elemento que nos ha unido durante siglos", "agua como camino, como punto de encuentro", a través del que han llegado a Gáldar personas, culturas, tradiciones y también historias de fe y de peregrinación." La gala ha contado con las actuaciones de las artistas Alba Sol y Ana Gil, y de integrantes de Gáldar Dance Studios.