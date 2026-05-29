Lopesan recupera la finca agrícola de Veneguera y descarta cualquier desarrollo urbanístico

El Grupo Lopesan continúa avanzando en el proyecto de recuperación integral de la finca agrícola de Veneguera, un enclave del suroeste de Gran Canaria con un importante valor agrícola, paisajístico y etnográfico.

La actuación tiene como objetivo reactivar los cultivos tradicionales, restaurar infraestructuras rurales y mejorar el entorno costero, siempre bajo criterios técnicos y en coordinación con las administraciones competentes.

La compañía subraya que todos los trabajos se desarrollan bajo la dirección facultativa correspondiente, dentro del marco administrativo establecido y en total conformidad con la normativa vigente. En este sentido, mantiene una colaboración permanente con las instituciones responsables para garantizar la protección de este espacio singular.

Renaturalización del litoral de Veneguera

La hoja de ruta técnica contempla la puesta a punto de antiguos almacenes, caminos, pozos, canales hidráulicos y edificaciones vinculadas a la actividad agrícola original de la finca.

Dentro de este mismo plan se incluyen las actuaciones realizadas en la playa y la trasplaya de Veneguera, orientadas a corregir los efectos de las escorrentías y los arrastres acumulados por fenómenos climáticos, especialmente tras el paso de la borrasca Therese.

La intervención en el litoral se centra en la redistribución de áridos y en la corrección de relieves artificiales ajenos a la morfología original de la cala. Con ello, se busca recuperar una transición más equilibrada entre la costa, el cauce del barranco y los terrenos de cultivo.

Lopesan insiste en que el proyecto responde exclusivamente a criterios de recuperación paisajística, renaturalización del litoral y mejora de la estabilidad y seguridad del terreno para el disfrute ciudadano. Por ello, la compañía descarta cualquier tipo de desarrollo urbanístico o explotación turística en la zona.

Los trabajos se ejecutan bajo estricta supervisión técnica y en total conformidad con la normativa vigente / LP/DLP

Producción local y sostenibilidad circular

La recuperación de Veneguera se enmarca en la estrategia de sostenibilidad del grupo bajo el sello Lopesan for Good, basada en la economía circular, la eficiencia de la cadena de suministro y el apoyo al sector primario.

Uno de los ejes de este modelo es el aprovechamiento de la producción propia de la finca, que en 2025 generó 1.224 toneladas de fruta y verdura de kilómetro cero.

Esta producción permitió cubrir cerca del 21% del consumo de productos frescos de los huéspedes alojados en los hoteles de Lopesan en Gran Canaria.

La compañía destaca que esta logística de proximidad contribuye a reducir la huella de carbono asociada al transporte, garantiza una mayor frescura en los productos servidos y reactiva de forma directa el sector primario de la isla.

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Con este proyecto, el Grupo Lopesan busca devolver dinamismo económico y agrícola a un espacio que había atravesado una larga etapa de desuso y falta de mantenimiento, reforzando al mismo tiempo la protección del paisaje y la valorización del entorno rural de Veneguera.