Mogán declara alcalde perpetuo a San Antonio de Padua y pone nombre a una calle en honor a la profesora Rosa Martín

El Pleno de Mogán aprobó por unanimidad dos mociones: otorgar a San Antonio de Padua el título honorífico de Alcalde Perpetuo del municipio —con la proclamación prevista el 13 de junio, tras la eucaristía de su festividad— y poner en marcha el procedimiento para dedicar una calle a la profesora Rosa Martín Cabrera.

San Antonio de Padua, Alcalde Perpetuo

La propuesta de Juntos por Mogán salió adelante con el respaldo de todos los grupos. El acuerdo incluye autorizar a la alcaldesa Onalia Bueno para la entrega del bastón de mando en un acto público y comunicar previamente la decisión a la parroquia y a la comunidad eclesiástica. El texto de la moción sitúa la iniciativa en el vínculo histórico, cultural y devocional del municipio con San Antonio de Padua, patrono de Mogán, y en su presencia en las celebraciones vinculadas a su festividad.

Una calle en recuerdo de Rosa Martín Cabrera

Por otra parte, también prosperó la moción presentada por NC-BC para que el Ayuntamiento inicie el expediente administrativo destinado a asignar el nombre de Doña Rosa Martín Cabrera a una vía pública. La iniciativa plantea este reconocimiento por su trayectoria personal en la docencia y su contribución social a la comunidad, señalándola como una vecina apreciada por varias generaciones.

Reglamento de Honores y Distinciones

En la misma sesión ordinaria se aprobó de forma definitiva el Reglamento Regulador de Honores y Distinciones Municipales tras concluir la exposición pública y resolverse las alegaciones al texto inicial. El documento ordena títulos y reconocimientos —como Hijo/a Predilecto/a, Medallas del Municipio o el Cronista Oficial— y establece un procedimiento con fases de iniciativa, instrucción, audiencia y resolución plenaria. El reglamento incorpora además la iniciativa popular, que permitirá proponer distinciones con el apoyo del 10% del censo municipal, y actualiza la regulación sobre revocación de distinciones y luto oficial.

Plan Económico-Financiero 2026–2027

El Pleno aprobó asimismo de forma definitiva el Plan Económico-Financiero 2026–2027, con los votos a favor del gobierno local (Juntos por Mogán) y PSOE, y la abstención de NC-BC. El documento se tramita tras verificarse que el Ayuntamiento cumplió la estabilidad presupuestaria en 2025 pero incumplió la Regla de Gasto, con una tasa de referencia del PIB de medio plazo del 3,2% para ese ejercicio.

Según lo expuesto, el plan recoge medidas para ajustar la planificación municipal y reducir la senda de gasto entre 2026 y 2027 sin afectar a los servicios públicos esenciales ni a los proyectos estratégicos en marcha.