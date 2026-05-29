Mogán gestionará directamente las valoraciones de dependencia para agilizar los expedientes

Mogán podrá realizar directamente las valoraciones técnicas de dependencia y elaborar los Programas Individuales de Atención (PIA) de las personas residentes en el municipio que soliciten prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esta nueva competencia técnica, asumida por los servicios sociales municipales mediante un convenio con el Gobierno de Canarias, busca agilizar la tramitación de los expedientes, reducir los tiempos de espera y ofrecer una atención más cercana a las personas dependientes y sus familias.

Durante la firma del convenio, celebrada en la sede de Alcaldía del municipio este viernes, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, destacó que el acuerdo permitirá ofrecer una atención «más rápida, cercana y ajustada a la realidad del entorno asistencial». Por su parte, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, señaló que el convenio permitirá al Ayuntamiento «intervenir desde el inicio del proceso».

Hasta ahora, el municipio y el Gobierno de Canarias ya venían colaborando desde hace 17 años en la elaboración de los informes sociales necesarios para las resoluciones de dependencia. Sin embargo, con este nuevo acuerdo, los profesionales de los servicios sociales municipales podrán realizar directamente las valoraciones técnicas y las propuestas de atención a través del sistema informático Sidecan.

Reforzar la capacidad de respuesta

La Dirección General de Dependencia continuará siendo el órgano competente para emitir las resoluciones definitivas sobre el grado de dependencia y las prestaciones correspondientes. También se encargará de supervisar el procedimiento, facilitar el acceso del personal municipal al sistema Sidecan, ofrecer formación especializada y coordinar técnicamente la tramitación.

El convenio busca reforzar la capacidad de respuesta del sistema público de dependencia y aprovechar la cercanía de los servicios sociales municipales, que conocen de forma directa la realidad de las personas usuarias y de sus familias. Además, la Dirección General de Dependencia deberá resolver los expedientes remitidos por el Ayuntamiento en un plazo máximo de treinta días desde su recepción.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mogán aportará los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para desarrollar esta actividad, incluido personal especializado con perfil sociosanitario encargado de realizar las valoraciones y elaborar las propuestas de PIA.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 27 de febrero de 2029 y podrá ser prorrogado por ambas administraciones. La encomienda no supone una cesión de competencias, ya que la resolución final seguirá correspondiendo a la Administración autonómica.