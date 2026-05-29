San Bartolomé de Tirajana
Nueva Imagen y piscinas privadas: San Bartolomé de Tirajana da luz verde a la rehabilitación de los 64 apartamentos del Green Ocean
La obra contempla una inversión de 1.4 millones de euros e incorpora dos ascensores, rampas y apartamentos adaptados.
La Concejalía de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana ha concedido la licencia para la reforma integral del complejo turístico Green Ocean, situado en la urbanización Las Burras, tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local. La actuación prevé la renovación completa de 64 apartamentos y la modernización de instalaciones y zonas comunes, con una inversión de 1.484.628,41 euros de presupuesto de ejecución material aprobado provisionalmente.
Renovación de apartamentos y reordenación de espacios
El proyecto contempla la renovación integral de las unidades alojativas y la reorganización de los espacios de circulación y servicio del complejo. También incluye la actualización de la recepción y áreas anexas, además de mejoras orientadas a elevar la calidad de las instalaciones interiores y exteriores.
Nueva imagen exterior, jardines y zonas comunes
Parte de las unidades alojativas pasará a contar con piscina privada, según el proyecto. La intervención transformará la apariencia del establecimiento con nuevos revestimientos, carpinterías y elementos de sombra, junto a nuevas escaleras de acceso, pérgolas y una renovación de las zonas ajardinadas y espacios exteriores. En el ámbito de ocio, la piscina y el solárium se reformarán por completo y se incorporará un kiosco-bar desmontable junto a la zona de baño.
Accesibilidad y equipamientos: ascensores, rampas y apartamentos adaptados
La modernización incluye mejoras de accesibilidad con la instalación de dos ascensores, la ejecución de rampas y la adaptación de apartamentos para personas con movilidad reducida. Además, el proyecto abarca espacios comunes anexos como el gimnasio y la cafetería, dentro del plan de actualización general del complejo.
Sin aumento de plazas turísticas: 192 camas y una unidad menos
Tras la reforma, Green Ocean pasará de 65 a 64 unidades alojativas y mantendrá su capacidad turística con 192 plazas alojativas. El expediente señala que la actuación no implica incremento de edificabilidad ni aumento de plazas, sino la puesta al día del complejo para adecuarlo a estándares actuales.
Declaraciones del gobierno municipal y plazos
El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal, indicó que en tres años de legislatura se han otorgado 34 licencias de renovación a complejos históricos del municipio, vinculando estos proyectos a la competitividad y a la actividad económica y el empleo. Por su parte, la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, subrayó la tramitación “rigurosa” del expediente y que la licencia da salida a una inversión privada que mejora un complejo existente sin incrementar plazas ni edificabilidad, incorporando actuaciones en accesibilidad, seguridad y calidad. La licencia fija que las obras deberán iniciarse y finalizarse dentro de los plazos previstos en la Ley del Suelo de Canarias.
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