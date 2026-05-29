El paseo del Mesón de Arucas pasa a ser de Juana Teresa y Ramón Abelardo

Fue un compromiso del día de su inauguración el 19 de diciembre de 2025, y ahora se hace realidad. El pleno del Ayuntamiento de Arucas aprobó este viernes por unanimidad que el paseo peatonal con carril bici que va desde el Mesón Canario hasta el Pasaje Venezuela pase a denominarse oficialmente Paseo de Juana Teresa y Ramón Abelardo. Los dos vecinos lideraron la lucha por la seguridad de esta carretera, que apenas permitiría el paso de peatones. Además, el alcalde, Juan Jesús Facundo, anunció que en una próxima sesión también se abordará la denominación de la rotonda del Mesón con el nombre de José Garrido, por su labor en beneficio de los vecinos.

Implicados en la vida del barrio

El alcalde, Juan Jesús Facundo, hizo un breve repaso a la trayectoria de Juana Teresa Rodríguez García. Natural de la plaza del Calvario de La Goleta, desempeñó durante años trabajos en el mundo agrícola, avícola y como empleada del hogar para distintas familias. Desde su llegada al barrio de Santidad colaboró mucho con el barrio, llegando a recibir la distinción de vecina colaboradora. Y en los últimos años puso su empeño en conseguir que la carretera del Cabildo tuviera una zona peatonal segura. Pero el Ayuntamiento y la institución insular fueron más allá, y crearon un recorrido para peatones y ciclistas, con zonas de descanso, y en sintonía con el tráfico de vehículos.

Por su parte, Ramón Abelardo García nació en 1940 en Lomo chico de Santidad. En su trayectoria ha tenido una fuerte implicación con la realidad de su entorno, colaborando durante décadas con el barrio. Fue empleado de Asepeyo, mostrando siempre una trayectoria conciliadora.

El acuerdo fue adoptado por unanimidad por los representantes de la Corporación, que tuvieron palabras de elogio a la labor vecinal de ambos. A la votación respondieron los vecinos presentes en el salón plenario con aplausos.

Además, el alcalde anunció que en una próxima sesión también se abordará la denominación de la rotonda del Mesón con el nombre de José Garrido, por su labor en beneficio de los vecinos.

El Paseo del Mesón cuenta con un tramo ciclista con aparcabicis, un carril con zonas de descanso para peatones y otro lento para coches (limitado a 20 kilómetros por hora), con su aparcamiento, que se sitúa también en este caso al lado de una tienda de Mercadona, así como una escalera para acceder a la zona baja del barrio y jardines.

Parque de las Flores de Arucas. / LP / DLP

La actuación permite mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y el tráfico rodado, enlazando la calle Venezuela con distintos núcleos del distrito y con el casco de Arucas.

Además, la intención municipal es prolongarlo hacia el barrio de San Francisco Javier, con un proyecto que está pendiente de materializar.

Acciona cuidará los parques

El proyecto del paseo se extendió durante seis años, en un proceso que requirió la municipalización de la vía en 2017, la expropiación de terrenos, la contratación y ejecución de los trabajos, que también se vieron paralizados a medias por discrepancias con la constructora que comenzó a ejecutar las obras.

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Por otro lado, la junta de gobierno del Ayuntamiento adjudica por cuatro años el servicio para el mantenimiento, conservación y limpieza de parques, jardines, zonas verdes y arbolado de Arucas a la empresa Acciona Medio Ambiente. El coste del servicio serà de casi 4,3 millones.