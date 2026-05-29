Impactante hallazgo en la costa de Telde: encuentran la cabeza y parte del lomo de un delfín mular
Los restos del animal, hallados en la Playa de Los Palos, serán analizados en la Universidad de Las Palmas para determinar las causas de la muerte.
Este jueves, la costa de Telde, en Gran Canaria, fue escenario de una imagen inusual y complicada. En la Playa de Los Palos apareció el despojo de un joven delfín mular, arrastrado por la corriente hasta la orilla. Del animal apenas quedaban la cabeza y parte del lomo, con claros indicios de mordidas compatibles con el ataque de un tiburón.
El aviso se dio a través de la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Telde, área responsable de la gestión y seguimiento del litoral municipal. El hallazgo se produjo en una costa que el propio consistorio identifica como un espacio de uso ciudadano, baño, paseo y actividad deportiva, además de un entorno vinculado a la vida marina y a la conservación de sus playas.
El traslado a IUSA para analizar los restos del delfín
Los restos fueron trasladados al Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para su estudio patológico. Este tipo de análisis permite conocer con mayor detalle el estado del animal, valorar las lesiones y tratar de determinar si las mordidas se produjeron antes o después de la muerte.
La intervención forma parte del procedimiento habitual cuando aparece fauna silvestre muerta en la costa. En el caso de los cetáceos como este delfín, estos hallazgos tienen también valor científico, ya que ayudan a conocer mejor las causas de mortalidad, el estado de salud de las poblaciones y las amenazas que afectan a la biodiversidad marina de Canarias.
El delfín mular, protegido en Canarias
El delfín mular, conocido también como tonina, es una de las especies de cetáceos presentes en el Archipiélago. Se trata de un mamífero marino robusto, de coloración grisácea, que puede alcanzar varios metros de longitud y que habita tanto en zonas costeras como en aguas más profundas.
Su presencia en Canarias está documentada y protegida, por lo que cualquier varamiento o hallazgo de restos debe ser comunicado a las autoridades competentes para activar el protocolo correspondiente. En este caso, el traslado al IUSA permitirá aportar información sobre un episodio que, aunque pueda resultar llamativo en la orilla, forma parte de la dinámica natural del océano.
El ecosistema marino, depredadores y presas
Los indicios observados apuntan a la intervención de un tiburón de gran tamaño, aunque será el análisis especializado el que pueda aportar más información sobre las lesiones. Los ataques o intentos de depredación sobre delfines están descritos en la literatura científica y suelen dejar marcas características, especialmente cuando se trata de grandes escualos.
La aparición de estos restos no implica, por sí sola, una situación de riesgo para los bañistas ni una presencia anómala de tiburones cerca de la costa. Los tiburones forman parte de los ecosistemas marinos y cumplen un papel fundamental como depredadores. Su presencia en el océano es, de hecho, un indicador de biodiversidad.
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