San Fernando de Maspalomas recupera la procesión de su santo más de dos décadas después

La emoción, los recuerdos y el sentimiento de pertenencia marcaron este jueves el regreso de una de las tradiciones más queridas de San Fernando de Maspalomas. Más de 150 personas participaron en la misa y posterior procesión extraordinaria en honor a San Fernando, una celebración que no se llevaba a cabo desde hacía más de veinte años y que volvió a reunir a vecinos y familias en torno a sus raíces.

La jornada comenzó con la celebración de la Eucaristía en la Ermita de la Casa Condal de Maspalomas, presidida por el párroco de San Fernando, don Francisco González, en un acto cargado de simbolismo, recogimiento y emoción. Tras la misa, la imagen del santo inició su recorrido procesional por las calles del residencial Los Dúplex y la zona del Patronato, despertando recuerdos entre quienes vivieron esta tradición décadas atrás y generando curiosidad y entusiasmo entre las nuevas generaciones.

Una tradición que vuelve a caminar entre sus vecinos

A lo largo del trayecto, numerosos vecinos salieron a la calle para acompañar el paso de la imagen o contemplar su recorrido. La procesión se convirtió así en un encuentro intergeneracional, donde la memoria colectiva volvió a cobrar vida y donde el barrio recuperó una parte importante de su historia.

La imagen de San Fernando permanecerá custodiada en la Iglesia de San Fernando hasta mañana, cuando tendrá lugar la Solemne Función Religiosa y la procesión principal con motivo de la festividad del patrón y de la celebración del Día de Canarias.

La concejala de Festejos y Eventos, Yilenia Vega, destacó la importancia de este momento para el municipio. “Ver a vecinos de distintas generaciones caminando juntos detrás del santo nos recuerda que las tradiciones siguen teniendo la capacidad de unirnos y de transmitir quiénes somos”, señaló.

Vega subrayó además que “las fiestas de este año querían poner en valor nuestras raíces y nuestras tradiciones, y no había mejor manera de hacerlo que devolviendo a las calles una celebración tan querida por tantos vecinos”.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, puso en valor la recuperación de esta tradición y su significado para la identidad del pueblo. “Hoy hemos recuperado mucho más que una procesión. Hemos recuperado una parte de nuestra historia, de nuestra identidad como pueblo y de la memoria de quienes construyeron San Fernando”, afirmó.

Marichal añadió que “ver hoy a tantas personas acompañando a San Fernando demuestra que seguimos sintiendo nuestras costumbres como algo propio. Esta procesión nos conecta con nuestra historia, con nuestros mayores y con todo aquello que nos ha convertido en la comunidad que somos hoy”.

La recuperación de esta procesión extraordinaria se ha convertido en uno de los momentos más especiales de las Fiestas Patronales de San Fernando 2026, devolviendo a las calles una imagen que durante décadas formó parte de la vida del barrio y que este año ha vuelto a caminar entre el cariño, los recuerdos y la emoción de todo un pueblo.