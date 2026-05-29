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Santa Lucía de Tirajana

UxGC Santa Lucía ya mira a las elecciones de 2027: ratifica a Sergio Vega Almeida como candidato a la Alcaldía

Actualmente es concejal en el grupo de gobierno en un pacto con NC-BC y PSOE

Sergio Vega de la mano con Lucas Bravo de Laguna, presidente de Unidos por Gran Canaria.

Sergio Vega de la mano con Lucas Bravo de Laguna, presidente de Unidos por Gran Canaria. / LP/DLP

José A. Neketan

José A. Neketan

Santa Lucía de Tirajana

Unidos por Gran Canaria (UxGC) ha ratificado por unanimidad a Sergio Vega Almeida como candidato a la Alcaldía de Santa Lucía de Tirajana para las elecciones municipales de 2027. La formación subraya su perfil de gestión, cercanía y compromiso con el desarrollo económico, el empleo y la estabilidad institucional del municipio.

Vega agradeció el respaldo recibido y afirmó que afronta esta nueva etapa “con responsabilidad, ilusión y el firme compromiso de seguir trabajando por Santa Lucía y sus vecinos”. La organización insular y local respalda así un proyecto que define como sólido y centrado en las necesidades reales del municipio.

Sergio Vega entró en política municipal en 2011 de la mano del Partido Popular y formó parte del gobierno en 2019, dentro de un pacto apoyado por NC, La Fortaleza y el PP, al frente de áreas como Zona Alta, Comercio, Cementerios, Mercadillos y Atención Ciudadana. Tras sus desavenencias con su partido, en 2023 se presentó como cabeza de lista de Unidos por Gran Canaria y logró entrar de nuevo en el pacto de gobierno, convirtiéndose además en presidente local de la formación y uno de sus vicepresidentes insulares.

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Después de las elecciones de 2023, Vega pasó a formar parte del actual grupo de gobierno junto al PSOE y NC-BC. Comenzó gestionando Desarrollo Económico y Mercadillos y, tras la expulsión de los tres concejales de Nueva Canarias, asumió también la segunda tenencia de Alcaldía, Cultura y Zona Alta. Según explicó, asume este paso “con responsabilidad” y con la intención de dar continuidad al proyecto de UxGC en Santa Lucía de Tirajana, agradeciendo el apoyo del comité local e insular que respaldó su candidatura y avala el trabajo realizado en el municipio.

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