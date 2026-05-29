UxGC Santa Lucía ya mira a las elecciones de 2027: ratifica a Sergio Vega Almeida como candidato a la Alcaldía

Unidos por Gran Canaria (UxGC) ha ratificado por unanimidad a Sergio Vega Almeida como candidato a la Alcaldía de Santa Lucía de Tirajana para las elecciones municipales de 2027. La formación subraya su perfil de gestión, cercanía y compromiso con el desarrollo económico, el empleo y la estabilidad institucional del municipio.

Vega agradeció el respaldo recibido y afirmó que afronta esta nueva etapa “con responsabilidad, ilusión y el firme compromiso de seguir trabajando por Santa Lucía y sus vecinos”. La organización insular y local respalda así un proyecto que define como sólido y centrado en las necesidades reales del municipio.

Sergio Vega entró en política municipal en 2011 de la mano del Partido Popular y formó parte del gobierno en 2019, dentro de un pacto apoyado por NC, La Fortaleza y el PP, al frente de áreas como Zona Alta, Comercio, Cementerios, Mercadillos y Atención Ciudadana. Tras sus desavenencias con su partido, en 2023 se presentó como cabeza de lista de Unidos por Gran Canaria y logró entrar de nuevo en el pacto de gobierno, convirtiéndose además en presidente local de la formación y uno de sus vicepresidentes insulares.

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Después de las elecciones de 2023, Vega pasó a formar parte del actual grupo de gobierno junto al PSOE y NC-BC. Comenzó gestionando Desarrollo Económico y Mercadillos y, tras la expulsión de los tres concejales de Nueva Canarias, asumió también la segunda tenencia de Alcaldía, Cultura y Zona Alta. Según explicó, asume este paso “con responsabilidad” y con la intención de dar continuidad al proyecto de UxGC en Santa Lucía de Tirajana, agradeciendo el apoyo del comité local e insular que respaldó su candidatura y avala el trabajo realizado en el municipio.