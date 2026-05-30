72 años de senderismo en Gran Canaria: El primer grupo montañero de la historia del Archipiélago

Corría el año 1954 cuando siete amigos de la isla de Gran Canaria que compartían una ferviente afición por las actividades de montaña como el rápel, la escalada y el senderismo, decidieron montar una agrupación para organizar actividades en las que pudiera participar cualquier deportista que compartiera su misma pasión. Fue el 2 de julio de ese mismo año cuando Héctor López Hernández, Vicente García Rodríguez, Miguel Rodríguez Medina, Salustiano Elías, José Ramón Rodríguez Melián, Gerardo Pérez Alemán y Juan Soto Díaz, recibieron el visto bueno por parte de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y se convirtieron en los fundadores del Grupo Montañero Gran Canaria, un conjunto pionero en el Archipiélago que se ha mantenido a lo largo de 72 años y continúa en activo a día de hoy. Entre los días 1 y 29 de junio, la Biblioteca Pública del estado acogerá una exposión fotográfica que contará la historia de este grupo decano a través de 70 imágenes.

Siete senderistas aficionados crearon el primer grupo de montañeros del Archipiélago

Los primeros integrantes del grupo organizaban reuniones en sus propias casas, hasta que el Cabildo de Gran Canaria les ofreció un espacio en el edificio anexo a la Casa Palacio, en la capital isleña. En aquella época a penas había documentación sobre las rutas que se podían realizar en el territorio, así que los miembros se dedicaban a redactar manuscritos con las instrucciones para transitar los senderos y hacían dibujos para ilustrar los recorridos. Con el paso del tiempo, la agrupación fue incrementando su número de miembros y de actividades, ampliando las excursiones a otras islas, luego a la península y llegando incluso a organizar caminatas en los Andes, los Alpes, el Kilimanjaro y el Atlas.

Socios veteranos del Grupo Montañeros Gran Canaria durante una excursión en el año 2005. / LP/DLP

El grupo se fue consolidando progresivamente e incorparon actividades solidarias y responsables con el medioambiente. En la década de los sesenta, los montañeros se desplazaban en fechas navideñas hasta las zonas de la isla que se encontraban incomunicadas y a las que solo se podía acceder a través de los senderos. Los excursionistas iban cargados de pequeños regalos para los niños que vivían en localidades aisladas y este acto se convirtió en una tradición que se mantuvo durante años y que los infantes esperaban con ansia, llegando a recibir a los senderistas al grito de "ya llegaron los reyes magos", según explica Marcos Quesada Frigolet, miembro y monitor del conjunto.

Senderistas del Grupo Montañeros Gran Canaria en La Aldea de San Nicolás haciendo la ruta este-oste en marzo de 2019. / LP/DLP

Marcos recuerda que llegó al Grupo Montañero Gran Canaria en el año 2011 y desde ese entonces ha permanecido 15 años recorriendo los rincones de la isla cada fin de semana. El monitor recuerda que desde su juventud sintió una gran atracción por explorar la naturaleza. Comenzó en los boy scouts "cuando aún se podían hacer hogueras al aire libre", algo que, aclara, "sería impensable hoy en día por evidentes motivos de seguridad", pero reconoce que por aquel entonces les hacía "sentir una conexión especial con el entorno natural". Tras un quindenio de estrecha relación entre los miembros de la agrupación, afirma que son "una familia" y reconoce que todos los integrantes coinciden en que si no se hubieran adentrado "caminando por los senderos, jamás habríamos conocido lugares interesantes a los que no se llega jamás en coche".

"Cada vez más gente joven muestra interés por las actividades que se realizan en la naturaleza"

A día de hoy, el grupo cuenta con 250 socios que se reúnen en un local social en Barrio Atlántico, donde el más longevo es Miguel, que a sus 74 años "siempre va en cabeza" en cada excursión, asegura Marcos. Cada vez son más los jóvenes que se unen a este conjunto que lleva por bandera el cuidado del mediombiente, ya que fueron los primeros en la isla en celebrar el Día del Árbol, evento en el que han participado más de 100.000 personas hasta la fecha.