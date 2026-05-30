Santa María de Guía / San Mateo
El almacenamiento de energía en baterías salta al Norte con 11 millones
Los proyectos previstos en Guía y San Mateo permiten disponer de 12 horas de autonomía
Dos empresas invertirán en el Norte más de 11,2 millones de euros en la instalación de baterías para el almacenamiento de energía eléctrica en Guía y San Mateo, que se añaden a otros proyectos previos que se han venido desarrollando durante años en el sur-sureste de la isla. En conjunto, permitirán 12 horas de autonomía.
En el caso de Guía, el proyecto está promovido por la sociedad gallega Despro Renovables España en un solar de casi una hectárea en la zona industrial Llano Alegre, junto a la rotonda de la carretera del Cenobio de Valerón (GC-291) y la calle Raimundo Bolaños León.
Solajero
BESS Solajero contempla la instalación de un sistema de baterías, independiente de cualquier fuente de generación, con una capacidad total de almacenamiento de 30 MWh y una potencia instalada de 7,50 MW. El sistema cuenta con una duración de descarga de cuatro horas a pleno rendimiento, y la instalación ha sido dimensionada en función de las condiciones técnicas de acceso a la red.
La energía será vertida a la red de transporte de Red Eléctrica hasta la subestación de la zona alta del barrio de San Juan, en las medianías. El proyecto contempla seis sistemas de contenedores de baterías, formadas por celdas con tecnología LFP (litio-hierro-fosfato), y el presupuesto supera los 3,9 millones.
Contenedores
Mientras, en San Mateo se están promoviendo otros dos centros de características similares por una empresa sevillana. BESS Sirius IV San Mateo contempla una instalación de baterías independiente de una planta de generación renovable. Y consiste en la implantación de una infraestructura energética de 8,78 MW de potencia instalada, garantizando las cuatro horas de capacidad de almacenamiento, integrada por baterías de ion litio de última generación.
La infraestructura de almacenamiento en baterías de ion litio tiene una capacidad total de 40,12 MWh en tres parcelas rústicas de Las Cabrejas, con una superficie de 853,455 metros cuadrados. Reunirá un total de ocho contenedores.
Además de estas características principales, se incluye la infraestructura necesaria para la evacuación de la energía almacenada, que conectará el centro de la instalación con el punto de entrega en la subestación de San Mateo. La inversión supera los 3,9 millones.
A su vez, a instalación de almacenamiento de energía con baterías StandAlone BESS Sirius V San Mateo permite absorber energía en momentos de baja demanda y la vierte en situaciones de mayor consumo.
En manos de Industria
Las baterías de ion litio tendrán una capacidad total de 10,03 MWh y una potencia nominal instalada de 1,53 MW. Se integran un total de dos contenedores y cuenta con un presupuesto de casi 1,4 millones.
La configuración energética del sistema garantiza una autonomía mínima de cuatro horas a una potencia de vertido constante de 1 MW.
La dirección general de Energía del Gobierno de Canarias ha sacado a información pública la solicitud de autorización administrativa de ambos proyectos.
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