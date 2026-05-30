Gran Canaria late al son de las tradiciones: así celebran el Día de Canarias los municipios de la Isla

Gran Canaria se viste de tradiciones para disfrutar el Día de Canarias al son de su folclore. Este 30 de mayo, los municipios de toda la isla han celebrado multitud de actos culturales que pusieron en el centro la esencia de las costumbres canarias, desde la degustación de platos típicos hasta exhibiciones de oficios, pasando por luchadas y muestras de artesanía. De este modo, trajeron al presente la memoria colectiva isleña y reivindicaron un arraigo a la tierra con capacidad para reunir a personas de todas las edades con una cosa en común: el latir del Archipiélago.

Arucas

La plaza de San Juan, en Arucas, rebosó con las melodías de Los Gofiones, que deleitaron a cientos de asistentes con unas vistas privilegiadas a la majestuosa iglesia de San Juan Bautista. Vecinas, vecinos y visitantes, algunos vistiendo los trajes típicos, disfrutaron así de un concierto gratuito al son de los instrumentos y la potencia vocal de una de las agrupaciones folclóricas de mayor calado en las islas.

Aunque este fue el acto central del municipio por el Día de Canarias, su programación también incluyó otras actividades culturales abiertas a la ciudadanía, como un taller de baile, también gratuito, para acercar la cultura popular a la ciudadanía.

Santa Brígida

El olor y el sabor de las comidas tradicionales ocuparon un papel central en el municipio de Santa Brígida. Desde el potaje de berros hasta el sancocho canario, pasando por la carne de cochino, los asistentes pudieron disfrutar de los sabores de toda la vida que tan arraigados están a los paladares isleños. Sin lugar a dudas, tampoco se podían quedar fuera la pella de gofio y los quesos artesanales, que también estuvieron muy presentes a lo largo de la jornada.

Se colocaron 17 casetas con muestras de artesanía, donde también se ubicaron algunas bodegas y los espacios gastronómicos. Por otro lado, se realizaron varias demostraciones de oficios tradicionales, incluyendo la trilla y la trasquilada, y exhibiciones de lucha canaria y lucha del garrote, que corrieron a cargo del Club de Lucha Tinamar y el Club de Lucha Santa Rita.

El ambiente festivo y familiar contó con las notas musicales de las parrandas San Antonio y El Botellín, además de las agrupaciones folclóricas La Zarzalera y Las Goteras, que dieron con sus pies los toques dancísticos. Asimismo, también estuvo presente la Escuela Municipal de Música.

Mogán

La celebración del Día de Canarias en Mogán estuvo protagonizada por la leche de cabra, por lo que también los animales figuraron en el centro de los actos. No por ello dejaron de estar muy presentes otros alimentos de toda la vida: se pudo compartir el tradicional amasijo de pan, elaborado en horno de leña, así como gofio amasado, cochafisco, gofio tostado con azúcar, roscas, suero, beletén y aguas guisadas.

En el mercadillo también pudieron adquirirse distintos productos de kilómetro cero y piezas artesanales elaboradas por manos expertas, incluyendo objetos de ganchillo y calado o trajes típicos. Asimismo, se desarrollaron muestras de juegos tradicionales participativas.

La música no faltó en ningún momento gracias a la actuación de la Parranda y el Grupo de Danza Folclórica de las Escuelas Artísticas de Mogán. Además, se realizó un encuentro de solistas en el que participaron Jesús Monzón, Patricia Muñoz, Pedro Manuel Afonso y María del Carmen Segura.

San Bartolomé de Tirajana

Un año más, el municipio de San Bartolomé de Tirajana aunó las celebraciones por el Día de San Fernando y el Día de Canarias en unas jornadas familiares. La eucaristía y la procesión se fusionaron con los juegos tradicionales canarios, donde no faltaron el teje, las carreras de saco, el salto del pastor y otras actividades populares.

Los asistentes también pudieron disfrutar del tradicional asadero de pescado, en el que se repartió una tonelada de bonito en adobo acompañado por 200 kilos de papas arrugadas con mojo y gofio. Esta oferta gastronómica fue preparada por decenas de personas voluntarias y familias que mantienen viva esta costumbre tan arraigada a El Poblado desde hace más de cuatro décadas.

Las Palmas de Gran Canaria

Las agrupaciones folclóricas Aythamy Atamarazait y Poliguanches llenaron la Plaza de España con música y bailes tradicionales para toda la familia. A lo largo de la jornada, las familias asistentes tuvieron la oportunidad de aprender de primera mano sobre la elaboración artesanal de loza, el amasado de gofio a zurrón y el juego del garrote.

Ingenio

La feria de artesanía y productos agroalimentarios fue una de las protagonistas en Ingenio, donde también hubo múltiples exhibiciones y muestras de deportes autóctonos. El salto del pastor, la lucha del garrote, el paseo en burro o la lucha canaria trajeron al presente las tradiciones heredadas de los antepasados canarios, sin dejar atrás el ordeño, el trasquilado, el baile o los presas canarios.

Además de juegos tradicionales y una degustación de postres, también quedó tiempo para disfrutar de unos bailes a cargo de la escuela de folclore de Ingenio Manolito Sánchez, la AC Coros y Danzas de Ingenio y la AFC San Gabriel. Tampoco faltaron las actuaciones musicales, una parranda y la interpretación musical de Jesús Monzón.

San Mateo

El municipio de San Mateo quedó envuelto por una acogedora muestra de las tradiciones y el folclore canario en la que no faltaron las papas arrugadas del municipio: se repartieron más de 100 kilos entre las personas asistentes junto con un buen baño de mojo rojo.

Paralelamente, el Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria organizó una muestra de artesanía donde se puso en valor el talento y los oficios canarios, incluyendo destrezas como el bordado, la confección de sombreros, las esculturas, la cerámica tradicional o la ropa hecha de lana. Todo ello estuvo amenizado por las interpretaciones musicales de las parrandas Amasijo y La Polvajera.

Guía

La Plaza Grande de Guía celebró su XIX Festival de Folklore, donde se reunieron sobre el escenario la Agrupación Folclórica Noroeste Guiense, la Flor Canaria DEL Atlantico y al Rancho Folclórico Danças e Cantares de Santa Maria de Olival. Esta cita pretende generar un punto de encuentro cultural entre Canarias y Portugal, celebrando el folclore y la identidad de ambos territorios hermanados a través de la música, un lenguaje universal capaz de unir fronteras.