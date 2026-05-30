Las ovejas de Caideros de Gáldar pasan por una sesión de peluquería tras el lluvioso invierno

Fiesta de Interés Turístico de Canarias y 30 años de historia, que se remontan a cuando el Día de Canarias pasaba desapercibido en los programas de actos de los municipios. El pago de Caideros de Gáldar celebró este sábado su Fiesta de La Lana con la música de Los Sabandeños en su 60 aniversario y, sobre todo, con la presencia de ovejas, deportes autóctonos, artesanía de la tierra y gastronomía. La celebración rindió un homenajea a dos vecinos ilustres, Antonio y Sara Moreno Mendoza, permitió trasquilar las ovejas de Félix Medina, y descubrir algunos 'secretos' del único 'peluquero' profesional de ganado en Gran Canaria y anterior acróbata de circo.

"Este año tienen mejor ropa". Casi 250 ovejas de Félix Medina abrieron las puertas del pueblo de Caideros con las primeras luces del día, luciendo sus mayores abrigos de la temporada invernal.

Pasto de kilómetro cero

Los ganaderos lo achacan a que las abundantes lluvias de este invierno han permitido que estos animales tuvieron a sus pies los más ricos y variados manjares de hierbas para su dieta. El extenso campo grancanario ha conseguido de forma natural la concesión simbólica de Estrellas Michelin, para que los animales muevan con más gusto que nunca sus mandíbulas para degustar los platos de una hierbas variadas. Como se diría en los tiempos actuales, un pasto de kilómetro cero.

Los animales de Félix ("y de mi mujer") están acostumbrados a que cada año muchos voluntarios se arremolinen en estas tierras de Caideros ante ellos para trasquilarlos y ponerlos livianos de ropa, para que puedan soportar los calores del verano. Y manos no faltan para meterse en faena, sin distinción de sexo y edad.

El ganadero se pone entre sus dedos las grandes tijeras para cortarles la capa natural y desnudarlas. Medina es un conocido ganadero. pero también un reputado quesero con su sello de identidad Los Altos de Moya. En esta marca se encuentran su codiciado queso de flor de Guía (y su denominación de origen), con su toque de sabor que le confiere la trashumancia, ya que tanto está en la Cruz de Tejeda como en las medianías del norte. Como él mismo dice, como la caja del turrón, de un lado para otro.

Junto a su hermano, Pepe Medina, rememora entre corte y corte de pelo a las ovejas algunos recuerdos de la infancia. "Estoy en esto desde que era un chiquillo. No tenía ni calzones, ni calzoncillos, solo un jersey de lana", señala con una sonrisa en la boca cuando rememora la forma de vida en la infancia. No en vano, esta familia viene de varias generaciones de personas dedicadas a la ganadería. "Nunca vi un pañal", coincide Pepe. Sobre todo, cuando estaba casi todo el tiempo en el campo abierto.

El único 'peluquero' a máquina

La tradición en Gran Canaria siempre ha sido recurrir a las tijeras para trasquilar a las ovejas. Pero la nota de modernidad la pone Pablo de Rada. Es el único profesional de este oficio dedicado a trasquilar de Gran Canaria- Lo curioso es que viene de un mundo muy alejado de los pastos, las ovejas, el ordeño y la trashumancia. Resulta que Pablo proviene del mundo del circo, donde ejerció como acróbata tras pasar por una titulación técnica especializada. Pero, ¿cómo dio este salto mortal? La respuesta está en que "fue por culpa del covid". Natural de Las Palmas de Gran Canaria y residente en estos momentos en Los Solapones-Tres Cruces de Guía, el parón de la pandemia le llevó directo al mundo de los animales.

Pablo de Rada, con su máquina de 'peluquería, este sábado en Caideros de Gáldar en la Fiesta de la Lana. / LP / DLP

"La máquina es más rápida para cortar y el animal sufre menos, porque está suelto y no se amarra", señala mientras este hombre de 43 años rasura el cuerpo de las ovejas, dejando un corte limpio y casi semejante al que se queda el campo cuando pasa una máquina cortando la hierba o el césped de un jardín.

Pablo recorría antes los pueblos en compañía de payasos, domadores, malabaristas y otros artistas. Ahora lleva su máquina de cortapelos para el ganado por todos los pueblos de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, durante la temporada que se prolonga seis meses del año. El resto del año en el que se queda 'al paro' como peluquero, se dedica a adiestrar perros. Precisamente, a su lado está cómodamente sentado en la tierra sin inmutarse del barullo su fiel compañero Hilario, un border collie adiestrado para llevar el ganado.

El ganadero de la trashumancia

Cada año, de Rada trasquila unas 10.000 ovejas, carneros y corderos, desde la costa a la cumbre y del norte al sur. "Las ovejas de la costa son más menudas", detalla como característica distintiva entre todas ellas. Para hacernos una idea de la ventaja de esta máquina, cuyas raíces está en Australia y Nueva Zelanda, señala que él puede pelar cuatro ovejas mientras en el mismo tiempo una persona mañosa con tijeras puede dejar sin lana un animal. Y que si es algo menos ducho en la materia, la relación puede pasar por siete animales por uno a tijeretazos.

"Este año las ovejas están buenas de lana", señala durante la faena. En apenas hora y cuarto en la Fiesta de la Lana ya ha trasquilado a unas 20 ovejas.

Caideros ha querido dedicar esta 30ª edición a brindar un pequeño homenaje a los ganaderos Antonio y Sara Moreno Mendoza, "por una vida vinculada al pastoreo y a la elaboración de queso"

Antonio va a cumplir 71 años, y tiene 180 ovejas y una vaca, dedicadas a producir leche para la venta directa a queseros. Antaño hacía quesos, pero ahora ya ha dejado de lado este trabajo artesano.

"El homenaje será para que me retire", señala con la sonrisa en la boca, mientras espera con paciencia que le llamen para subirse al tabladillo.

El arte de las queseras

Este heredero de una amplia estirpe familiar de ganaderos, a diario saca entre 100 litros en la época de mayor rendimiento y 80 en los meses de verano. Tiene dos hijas, y solo el varón está siguiendo de momento sus pasos. Antonio Moreno continúa practicando la trashumancia, desplazándose al risco de abajo del Nublo, en Tejeda, el resto del tiempo que se ausenta de la zona alta de Gáldar.

También fue distinguido el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, "por su labor en defensa del mundo rural y las tradiciones".

Mientras se escucha la música canaria, en la sala polivalente Albergue Municipal de Caideros se expone hasa el 7 de junio una quincena de obras de arte de Paco López, bajo el título de 'Las huellas del queso. Quesografías y yesografías'. El trabajo sigue una fórmula muy curiosa. En este caso, se emplea como base el yeso al que se le estampan queseras tradicionales de madera, impregnadas con mantequilla para que se quede la silueta y con el paso del tiempo el color propio de la madera. "Se trata de un elemento vivo", que deja un rastro de moho que le da la figura.

El proyecto artístico surgió hace un año, y ahora se expone coincidiendo con esta celebración en el Día de Canarias. "Se trata del contraste de un elemento vivo, con la quesera y el acero inoxidable en su contorno, que es el elemento moderno y actual". Además, usa la soga para colgar cada pieza en la pared, además de un cañizo en el techo, como se ha colocado de forma habitual para que se cure el queso.

Cada una de las obras llega el nombre del lugar del que procede y la familia que tiene la quesera, como una forma de identificar el territorio. "La idea es rescatar la memoria de las queseras, que lleva detrás el esfuerzo, la historia y el trabajo, para traer al preente la huella de la historia".

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A unos pasos los asistentes disfrutan de exhibiciones del salto del pastor, lucha canaria, de talleres de diseño de objetos con lana para niños, la artesanía de madera, del cuero, cesteros, y otras habilidades manuales, puestos de gastronomía y otras ofertas, mientras los grupos tocan en la plaza del pueblo, ante numerosos espectadores y las autoridades locales.