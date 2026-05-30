San Fernando celebra con 1.000 kilos de bonito una multitudinaria jornada de tradición, folclore y orgullo canario

El Poblado de Maspalomas volvió a convertirse este 30 de mayo en el gran punto de encuentro de la tradición y la identidad canaria con la celebración del Día de San Fernando y del Día de Canarias, una jornada que reunió a cientos de vecinos, familias y visitantes en torno a la devoción, la música popular y la gastronomía típica del Archipiélago.

Desde primera hora de la mañana, las calles de San Fernando respiraban ambiente festivo. Niños, jóvenes y mayores participaron en los tradicionales juegos canarios organizados en el aparcamiento del colegio San Fernando, donde no faltaron el teje, las carreras de saco, el salto del pastor y otras actividades populares que forman parte de la memoria colectiva de Canarias. Un espacio de convivencia intergeneracional que volvió a demostrar cómo las costumbres populares siguen pasando de padres a hijos.

La jornada continuó con uno de los actos más esperados y queridos de estas fiestas: el tradicional asadero popular de pescado celebrado en El Poblado. Más de 1.000 personas participaron en esta cita que cada año congrega a vecinos y visitantes alrededor de una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas del municipio. En esta edición se repartieron 1.000 kilos de bonito en adobo, acompañados de 200 kilos de papas arrugadas, mojo y gofio, preparados por decenas de voluntarios y familias del barrio que mantienen viva esta costumbre desde hace más de cuatro décadas.

El olor a leña y pescado volvió a impregnar las inmediaciones del CEIP San Fernando, mientras largas colas esperaban para degustar este almuerzo popular convertido ya en símbolo de identidad y convivencia. Muchas familias repitieron el ritual de compartir mesa, recuerdos y sobremesa, reforzando el carácter entrañable de una celebración que forma parte de la historia sentimental de San Fernando.

La concejala de Festejos y Eventos, Yilenia Vega, destacó “la enorme implicación vecinal que hace posible que esta tradición siga creciendo año tras año”. Vega señaló que “estas fiestas nos recuerdan quiénes somos y el valor de mantener vivas las tradiciones que han unido durante generaciones a las familias de San Fernando. Aquí no solo compartimos comida o música; compartimos memoria, identidad y orgullo de pueblo”.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, puso en valor el papel de los vecinos y vecinas de El Poblado en la conservación de estas celebraciones populares. “San Fernando mantiene intacta su esencia gracias a las personas que durante años han cuidado sus tradiciones y han conseguido que hoy sigan emocionando a nuevas generaciones. Esta fiesta representa lo mejor de nuestra identidad como pueblo”, afirmó.

La jornada estuvo marcada también por los actos religiosos en honor a San Fernando ‘El Chico’, patrón de Maspalomas. Tras la Solemne Eucaristía celebrada en la parroquia de San Fernando, presidida por Don Francisco González González, sacerdote perteneciente al equipo sacerdotal de la Unidad Pastoral San Bartolomé de Tirajana Sur y durante trece años párroco de San Fernando de Maspalomas y San José de Fataga, tuvo lugar la tradicional procesión con las imágenes de San Fernando y la Virgen del Carmen.

La procesión recorrió las calles de costumbre acompañada por vecinos, fieles y representantes municipales, al ritmo de la Banda Sol y Arena. A la llegada a la plaza de la antigua Iglesia de San Fernando, la comitiva se detuvo y allí el párroco Pedro L. Martínez recordó y bendijo el lugar en donde durante “muchas generaciones se dijo y escuchó la palabra del Señor”.

La procesión volvió a reunir a numerosas familias y devotos en una de las estampas más emotivas y esperadas de las fiestas patronales. Entre aplausos, muestras de cariño y emoción compartida, el recorrido reforzó el vínculo entre tradición, fe e identidad popular, en una celebración que sigue formando parte de la memoria colectiva de San Fernando.

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La celebración continuó durante la tarde con la celebración del Festival Regional de Folclore de Maspalomas, que reunió en la Plaza de San Fernando a agrupaciones folclóricas de las islas en una noche dedicada a las raíces, la música popular y las tradiciones canarias. El público disfrutó de parrandas, bailes y canciones que hicieron de esta cita un homenaje colectivo a la cultura canaria y al legado del pueblo canario.