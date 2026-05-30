Santa Brígida comparte mesa, memoria y tradición en el Día de Canarias

Desde primeras horas de la mañana, el sonido de las parrandas, el aroma del potaje de berros al fuego y la estampa de las ovejas junto a las demostraciones de oficios tradicionales anunciaban que Santa Brígida vivía una jornada especial. Residentes y visitantes fueron llegando al Mirador de la Villa para participar en el gran Encuentro Vecinal organizado por el Ayuntamiento satauteño con motivo del Día de Canarias, una celebración pensada para reencontrarse.

Las parrandas San Antonio y El Botellín pusieron la banda sonora a una jornada en la que cientos de personas recorrían las 17 casetas instaladas en el recinto, entre puestos de artesanía, colectivos vecinales, asociaciones, bodegas y espacios gastronómicos. A ellas se sumaron las actuaciones de las agrupaciones folclóricas La Zarzalera y Las Goteras, así como la Escuela Municipal de Música, llenando el ambiente de sentimiento canario.

Pero más allá de la música y las actividades, lo que realmente marcó el ambiente fue el espíritu de convivencia. La imagen de familias enteras compartiendo mesa, amigos reencontrándose y vecinos conversando al calor de la gastronomía tradicional evocó la esencia de los antiguos encuentros de los pueblos de medianías. El sancocho canario, la carne de cochino, la pella de gofio, el queso artesanal y los productos de la tierra se convirtieron en protagonistas de una jornada que supo a memoria y a tradición.

Ambiente en el Día de Canarias en Santa Brígida / LP/DLP

Uno de los momentos más esperados llegó con la degustación gratuita de potaje de berros, gofio y queso. Las colas para disfrutar de estos sabores de siempre evidenciaron el enorme valor que la gastronomía conserva como vehículo para transmitir la cultura popular de generación en generación.

El Encuentro Vecinal contó además con la participación de los bodegueros satauteños Bodega Ventura, que acercó al público los vinos elaborados en la Villa, fortaleciendo el vínculo entre el sector primario, el paisaje y la identidad local.

Durante toda la jornada, el Mirador de la Villa se transformó en un gran escaparate de la riqueza popular. Las demostraciones de trilla y trasquilada despertaron la curiosidad de los más jóvenes y la emoción de quienes recordaban tiempos en los que las labores del campo y el cuidado del ganado formaban parte de la vida cotidiana del municipio.

Las tradiciones deportivas también tuvieron un lugar destacado. Las exhibiciones de Lucha Canaria y Lucha del Garrote, a cargo del Club de Lucha Tinamar y el Club de Lucha Santa Rita, mostraron al público la técnica, la nobleza y los valores de respeto que distinguen a estos deportes autóctonos.

Mientras tanto, los más pequeños disfrutaron de una zona dedicada a los juegos tradicionales canarios, descubriendo formas de ocio que durante décadas acompañaron la infancia de miles de isleños y que hoy continúan formando parte del patrimonio cultural del Archipiélago.

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A medida que avanzaba la jornada, quedaba claro que el verdadero protagonista era el sentimiento de comunidad que se refleja en una conversación compartida, en un baile improvisado. El Encuentro Vecinal, organizado por la Concejalía de Desarrollo Rural que dirige Carmen Juez, y financiado por el Cabildo de Gran Canaria, la Cámara de Comercio de Gran Canaria y la marca Gran Canaria Me Gusta, volvió a convertirse en un punto de encuentro para celebrar el orgullo de ser canarios.