Telde convierte la Plaza de San Juan en el mayor tenderete de Canarias

La Plaza de San Juan volvió a latir este jueves al ritmo de Canarias. Más de 2.000 personas se dieron cita en el corazón histórico de Telde para participar en la tercera edición de Parrandeando entre Mesas, una celebración que ha ido más allá del ámbito festivo para consolidarse como una auténtica manifestación de identidad colectiva, arraigo y orgullo por las tradiciones del Archipiélago.

Desde primeras horas de la jornada, la plaza comenzó a transformarse en un gran punto de encuentro donde generaciones enteras compartieron mesa, conversación, gastronomía, música y recuerdos. Familias, grupos de amigos, colectivos vecinales y visitantes llenaron cada rincón de un espacio engalanado para la ocasión con los colores, sabores y sonidos que forman parte de la esencia canaria.

Las más de 200 mesas reservadas se convirtieron en pequeños escenarios de convivencia en los que no faltaron los enyesques, las vestimentas tradicionales, las decoraciones inspiradas en la cultura popular y, sobre todo, las ganas de celebrar en comunidad aquello que une a los canarios: su historia, sus costumbres y su manera cercana de entender la vida.

La música como hilo de unión

La música fue el gran hilo conductor de una noche cargada de emoción. Las parrandas El Volumen y La Polvajera, junto a la Orquesta Panamaribe, pusieron la banda sonora a una velada en la que las canciones populares fueron coreadas por cientos de personas. La plaza dejó imágenes difíciles de olvidar y volvió a demostrar la fuerza que tienen las tradiciones cuando se viven de forma compartida.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó que “esta noche ha demostrado que Canarias no es solo un lugar, sino una forma de sentir. Ver la Plaza de San Juan llena de familias, de personas orgullosas de sus raíces y compartiendo nuestras tradiciones es una de las imágenes más bonitas que puede ofrecer nuestra ciudad”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Juan Martel, aseguró que “Parrandeando entre Mesas ya forma parte del alma festiva de Telde. Lo que comenzó como una propuesta para celebrar nuestras costumbres se ha convertido en una cita imprescindible que cada año reúne a más personas en torno a la cultura, la convivencia y el sentimiento canario”.

Desde el Ayuntamiento de Telde se valoró especialmente la implicación de los participantes, cuya creatividad volvió a quedar patente en las originales decoraciones, en los detalles de cada mesa y en el esfuerzo por mantener vivas las expresiones más auténticas de la cultura popular canaria.

La extraordinaria respuesta ciudadana consolida definitivamente a Parrandeando entre Mesas como uno de los grandes referentes del calendario cultural de Telde y como una de las celebraciones más multitudinarias del Mes de Canarias. Una noche en la que la ciudad no solo festejó sus tradiciones, sino que volvió a demostrar que la mejor manera de preservar la identidad de un pueblo es compartirla.