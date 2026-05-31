Así avanza el escenario que recibirá al papa León XIV en el muelle de Arguineguín

El muelle de Arguineguín ya empieza a transformarse para recibir al papa León XIV. A menos de dos semanas de la visita del pontífice a Canarias, operarios y voluntarios trabajan contrarreloj en la construcción del escenario que acogerá el encuentro con migrantes previsto para el próximo 11 de junio, uno de los actos con mayor carga simbólica de toda la agenda papal en las Islas.

Entre maquinaria, estructuras metálicas y un constante movimiento de trabajadores, el recinto comienza a tomar forma frente al Atlántico, convertido estos días en un gran espacio de preparación para un acontecimiento histórico.

El muelle de Arguineguín ya empieza a transformarse para recibir al papa León XIV. A menos de dos semanas de la visita del pontífice a Canarias, operarios y voluntarios trabajan contrarreloj en la construcción del escenario que acogerá el encuentro con migrantes previsto para el próximo 11 de junio, uno de los actos con mayor carga simbólica de toda la agenda papal en las Islas.

Entre maquinaria, estructuras metálicas y un constante movimiento de trabajadores, el recinto comienza a tomar forma frente al Atlántico, convertido estos días en un gran espacio de preparación para un acontecimiento histórico.

Las imágenes de los preparativos para la visita del papa León XIV a Arguineguín / LP/DLP

Un escenario frente al Atlántico

Las actuaciones para acondicionar el recinto comenzaron esta semana y avanzan a buen ritmo. El escenario, cuya estructura evocará una gran ola sostenida por un elemento vertical con forma de cruz, tendrá al océano como telón de fondo.

El montaje está siendo ejecutado por la empresa familiar Regasimar, cuyos operarios trabajan en la instalación de las estructuras de anclaje necesarias para completar el recinto en los próximos días.

El acto reunirá a unas 2.000 personas, de las que aproximadamente el 75 % serán migrantes. También incluirá testimonios de personas vinculadas a la realidad migratoria africana y latinoamericana, además de una ofrenda floral en memoria de quienes perdieron la vida en la ruta atlántica.

Las imágenes de los preparativos para la visita del papa León XIV a Arguineguín / LP/DLP

Del dolor a un espacio de esperanza

La elección del muelle de Arguineguín no es casual. El recinto quedó grabado en la memoria colectiva durante la crisis migratoria de 2020, cuando miles de personas permanecieron allí tras llegar en cayuco a Canarias. Ahora, el mismo espacio se prepara para convertirse en escenario de un mensaje centrado en la acogida, la integración y la esperanza.

Según Cáritas, alrededor de 110 personas participan en la organización de un evento que busca proyectar desde Canarias un mensaje de paz, cooperación y solidaridad hacia quienes se han visto obligados a abandonar sus países por conflictos, hambre o persecución.