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El Casino de Gáldar inaugura una gran exposición del artista canario Tino Mederos

El Casino de Gáldar.

El Casino de Gáldar. / La Provincia

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La Sociedad de Fomento Instrucción y Recreo Casino de Gáldar abrirá el próximo 5 de junio, a las 19:00 horas, la exposición del artista plástico Tino Mederos, una propuesta cultural que se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 179º aniversario de esta histórica institución fundada en 1847.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 19 de junio de 2026, reunirá una cuidada selección de obras del creador canario, cuya trayectoria artística ha logrado consolidarse en el panorama del arte independiente contemporáneo gracias a una sólida apuesta por el expresionismo abstracto.

Originario de las Islas Canarias, Tino Mederos ha desarrollado una obra profundamente vinculada a la exploración emocional del paisaje. Su lenguaje pictórico, ejecutado principalmente en acrílico, destaca por la intensidad cromática, la riqueza matérica y una absoluta libertad formal que convierte cada lienzo en una experiencia sensorial.

Lejos de la representación figurativa tradicional, el artista descompone el entorno natural para reinterpretarlo desde la emoción y la energía del gesto. Sus composiciones, cargadas de movimiento y contrastes vibrantes, construyen paisajes abstractos donde la mancha, la textura y la pincelada adquieren protagonismo como vehículos expresivos.

La proyección de su obra ha trascendido el ámbito local, registrando presencia en catálogos y movimientos del mercado secundario internacional de arte desde el año 2017, consolidando así el interés de coleccionistas y especialistas por su producción contemporánea.

Sin embargo, más allá de los circuitos convencionales de galerías y ferias, Mederos mantiene una firme filosofía de democratización cultural. A lo largo de su trayectoria ha participado activamente en espacios alternativos de encuentro social como tascas, restaurantes y centros comunitarios del archipiélago canario, acercando el arte al público cotidiano y rompiendo las barreras tradicionales de exhibición.

Actualmente, el artista compagina la presentación periódica de sus colecciones con la difusión digital de su proceso creativo, utilizando las redes sociales como un taller abierto donde comparte la evolución de sus obras y establece un diálogo directo con el público.

La exposición podrá visitarse en horario de 10:30 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas. La entrada será libre hasta completar aforo, si bien las personas no socias deberán realizar solicitud previa al conserje de la entidad.

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Con esta iniciativa, el Casino de Gáldar reafirma una vez más su compromiso con la promoción cultural y artística en Gran Canaria, convirtiendo sus históricos salones en punto de encuentro entre creación contemporánea, patrimonio y ciudadanía.

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