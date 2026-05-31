La Feria Agroalimentaria 'Moya Dulce' endulza la Villa de Moya y pone el broche a un intenso primer fin de semana festivo

La Villa de Moya vivió este domingo una de las citas más sabrosas y familiares de las fiestas en honor a San Antonio de Padua con la celebración de la Feria Agroalimentaria 'Moya Dulce', una jornada que convirtió el casco del municipio en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y productores.

El evento, que se ha consolidado como una de las actividades más esperadas de la programación festiva, giró en torno al tradicional concurso de postres 'Moya Dulce', en el que los participantes volvieron a demostrar su creatividad, talento y buen hacer culinario a través de elaboraciones que hicieron las delicias del público y del jurado.

La mañana estuvo marcada por un ambiente festivo y familiar en el que también tuvieron un papel destacado las actividades infantiles desarrolladas en el Anfiteatro Municipal. Talleres, hinchables, juegos y pintacaras llenaron de diversión una jornada pensada para el disfrute de pequeños y mayores. La música puso el broche de oro a la feria con la actuación de Daniel Calero y su espectáculo '25 años sin bodas ni plata'.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para poner en valor la identidad local. "Moya Dulce es mucho más que una feria gastronómica, es poner en valor nuestro producto local y de la capacidad que tiene nuestro municipio para reunir a vecinos y visitantes en torno a aquello que nos identifica", señaló, también quiso agradecer la implicación de todas las personas que hicieron posible el desarrollo de la actividad. "Quiero felicitar a los participantes del concurso, a los productores, a los trabajadores municipales y a todas las familias que han disfrutado de esta jornada. Su participación es la que da sentido a unas fiestas que son de todos y para todos", añadió.

Por su parte, la concejala del área, Belén Rivero, destacó el valor que tiene esta iniciativa para promocionar la gastronomía y el producto local. "Moya Dulce se ha convertido en una cita que refleja perfectamente la riqueza de nuestro municipio. A través de esta feria ponemos en valor el talento de nuestros vecinos y vecinas, nuestras tradiciones gastronómicas y el trabajo de quienes apuestan por los productos de cercanía. Ver las calles llenas de familias disfrutando de esta jornada nos anima a seguir impulsando actividades que conecten nuestra identidad con el desarrollo económico y social del municipio", señaló.

La Feria Agroalimentaria 'Moya Dulce' puso el cierre a un intenso primer fin de semana de las fiestas de San Antonio de Padua, que arrancaron el pasado viernes con el emotivo pregón ofrecido por don Roberto Rivero García, párroco de Nuestra Señora de Candelaria e Hijo Adoptivo de la Villa de Moya, acompañado por el concierto conmemorativo del 125 aniversario de la Agrupación Musical Cumbres y Costas.

La programación continuó el sábado con uno de los eventos más multitudinarios, el concierto de Pastora Soler dentro de su gira '+Rosas que espinas. 30 años', seguido de la animada Noche Latina, que llenó de música, baile y ambiente festivo las calles del municipio.

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Con este exitoso arranque, la Villa de Moya continúa inmersa en unas fiestas que durante las próximas semanas seguirán ofreciendo actividades culturales, musicales, deportivas, tradicionales y familiares, consolidándose una vez más como uno de los grandes puntos de encuentro festivos del norte de Gran Canaria.