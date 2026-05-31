Así serán las 88 viviendas protegidas de Aurora Homes en Gran Canaria: 11,5 millones del ICO para su construcción

El proyecto, denominado Sidoria, supone una inversión global de 16,6 millones de euros y cuenta también con una subvención de 2,5 millones del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). Las viviendas estarán ubicadas entre la calle Garafía y el Camino de la Madera, en una zona próxima a Vecindario, con acceso directo a la GC-1 y buenas conexiones con el aeropuerto y la capital grancanaria.

Viviendas protegidas de 1 a 3 dormitorios

La promoción incluirá pisos de protección oficial (VPO) de uno, dos y tres dormitorios, además de plazas de garaje y trasteros. La vivienda, gracias a su diseño, permitirá responder a la demanda de alquiler asequible en la zona sur de la isla, en un entorno cercano tanto a servicios educativos como sanitarios y de transporte público. En palabras de Ignacio Moreno, “Gran Canaria registra una necesidad creciente de vivienda asequible, especialmente en municipios con fuerte dinamismo demográfico como Santa Lucía de Tirajana”.

Desde la promotora destacan que la colaboración entre administraciones y sector privado es clave para aumentar la oferta de vivienda protegida en Canarias. Además, gracias al apoyo del ICO y del ICAVI, el proyecto está diseñado para ampliar la oferta de alquiler protegido con estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad, en un momento de máxima tensión en el mercado inmobiliario, siendo esta colaboración clave para su desarrollo.

Sostenibilidad y eficiencia energética

El proyecto incorporará criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, en línea con las políticas de financiación verde impulsadas por el ICO para vivienda asequible. Las obras, ejecutadas por Constructora SANJOSE, comenzaron en 2025 y actualmente se encuentran en fase de estructura. Está previsto que las viviendas estén disponibles para alquiler a partir del primer trimestre de 2028.

La compañía ya desarrolla otros proyectos residenciales en el archipiélago, tanto de alquiler como de venta, en un contexto de creciente demanda de vivienda asequible.