Santa Brígida celebra los 50 años de Florabrígida con concursos de fotografía y pintura y 1.300 euros en premios

La celebración del 50 aniversario de Florabrígida ya tiene una de sus actividades más atractivas para vecinos y visitantes. El Ayuntamiento de Santa Brígida ha abierto la convocatoria de los concursos de Fotografía y Pintura Rápida, dos iniciativas que repartirán un total de 1.300 euros en premios y que buscan convertir el patrimonio natural y paisajístico del municipio en fuente de inspiración artística.

Las propuestas forman parte de la programación especial diseñada para conmemorar el medio siglo de vida de Florabrígida, una de las citas más representativas del municipio. A través del área de Parques y Jardines, dirigida por el concejal Adrián García Armas, el consistorio pretende fomentar la participación ciudadana y poner en valor la riqueza ambiental de Santa Brígida.

Fotografiar la esencia de Santa Brígida tendrá recompensa

El Concurso de Fotografía invita a captar algunos de los espacios más característicos del municipio, con especial atención al cuidado del entorno y a la identidad paisajística local.

Los participantes podrán presentar imágenes en tres categorías: Florabrígida, Patios y Jardines, y Balcones, reflejando la belleza floral y ornamental que caracteriza a la localidad.

El certamen repartirá un total de 500 euros en premios. La mejor fotografía recibirá 250 euros, mientras que el segundo clasificado obtendrá 150 euros y el tercero, 100 euros.

La iniciativa busca además generar una colección de imágenes capaces de mostrar la singularidad de Santa Brígida a través de la mirada de sus propios vecinos y visitantes.

Un reto artístico a contrarreloj en pleno Parque Municipal

Los amantes de la pintura también tendrán su espacio en esta edición especial gracias al Concurso de Pintura Rápida.

La cita se celebrará el próximo 6 de junio entre las 10:00 y las 14:00 horas en el Parque Municipal de Santa Brígida. Durante ese tiempo, los participantes deberán plasmar en sus obras la esencia de Florabrígida, inspirándose en los paisajes naturales, urbanos y ornamentales del entorno.

El concurso premiará tanto la creatividad como la técnica y la capacidad de capturar en pocas horas la atmósfera de uno de los eventos más emblemáticos del municipio.

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Para esta modalidad se destinarán 800 euros en premios. El ganador recibirá 400 euros, el segundo clasificado obtendrá 250 euros y el tercero, 150 euros.