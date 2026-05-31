Santa Brígida desbloquea la gestión de las urbanizaciones Montebravo, Las Brisas y Los Alvarados tras 30 años

El Ayuntamiento de Santa Brígida ha iniciado los trámites para avanzar en la regularización y posible recepción de tres urbanizaciones históricas del municipio: Montebravo, Las Brisas y Los Alvarados. La medida permitirá comenzar a actuar en estas zonas con el objetivo de prestar los mismos servicios municipales que en el resto del municipio, especialmente en ámbitos como la limpieza, el asfaltado y el mantenimiento de los espacios públicos. El Consistorio, a través de la concejalía de Urbanismo, ha puesto en marcha un trabajo técnico, administrativo y jurídico para tratar de resolver una problemática compleja que, en algunos casos, lleva más de 20 y 30 años sin una solución definitiva. Durante este tiempo, el Ayuntamiento ha venido prestando servicios a los vecinos de estas urbanizaciones, pese a que la situación urbanística de las mismas no obligaba formalmente a la administración local a asumirlos.

El objetivo es reconstruir todo el recorrido de Montebravo, Las Brisas y Los Alvarados para conocer con exactitud qué trámites quedaron pendientes, qué obligaciones no se cumplieron y qué pasos debe dar ahora la administración local para avanzar hacia su regularización. Se trata de un trabajo que no se había abordado hasta ahora y aunque cada urbanización presenta una casuística distinta y deberá ser analizada de forma individual, las tres comparten un mismo problema de fondo: ninguna ha formalizado la cesión obligatoria y gratuita de los terrenos que deben pasar a titularidad municipal. Por ello, otra de las prioridades del Ayuntamiento es ahora recuperar estos terrenos y destinarlos al uso público.

«En el Ayuntamiento no existía ningún expediente relativo a estas tres urbanizaciones. Los tres que se han abierto ahora son expedientes nuevos, fruto de la voluntad de poner interés en este asunto y de dar una solución a los vecinos», explica María Lordán, concejala del área, quien recalca que se trata de «trabajos minuciosos y tardíos en el tiempo», pero necesarios para poder avanzar en la regularización de estas zonas.

Abogados y arquitectos

Antes incluso de poder contratar los informes especializados que actualmente se encuentran en marcha, el Ayuntamiento tuvo que acometer un trabajo interno especialmente complejo y poco visible para la ciudadanía: localizar, revisar, ordenar y digitalizar expedientes históricos que se encontraban dispersos en distintos archivos municipales. Se trata de documentación en papel acumulada durante décadas, con antecedentes que se remontan, según los casos, a finales de los años sesenta y a la década de los ochenta. Solo después de ordenar toda esa información, el Consistorio ha podido contratar a abogados y arquitectos especializados para la elaboración de informes técnico-jurídicos individualizados sobre la situación de cada una de estas zonas.

La edil María Lordán en la urbanización Las Brisas. / LP/DLP

El caso de la urbanización Las Brisas constituye uno de los expedientes urbanísticos más complejos del municipio. Según el informe, los antecedentes administrativos de esta urbanización se remontan a finales de los años sesenta, vinculados originalmente a la urbanización La Grama. La urbanización matriz, denominada La Grama, fue promovida por Manuel Toledo Castro y aprobada en el año 1968, contemplando una actuación residencial de más de 73.000 metros cuadrados. Posteriormente surgiría el ámbito conocido actualmente como Las Brisas. Entre las principales problemáticas detectadas a lo largo de los años figuran deficiencias en las infraestructuras urbanas, incidencias relacionadas con espacios libres y zonas verdes, carencias en determinados servicios básicos y diferencias entre la realidad física ejecutada sobre el terreno y las determinaciones urbanísticas recogidas en el planeamiento.

Las Arenillas, ya en marcha

La urbanización Montebravo constituye otro de los grandes expedientes históricos sobre los que trabaja actualmente la Concejalía de Urbanismo. Según el informe técnico-jurídico encargado por el área, el Plan Parcial Monte Bravo fue promovido por la entidad Monte Bravo S.A. y aprobado definitivamente en el año 1987. Desde entonces, la urbanización ha atravesado numerosas incidencias administrativas, técnicas y judiciales que han impedido culminar definitivamente su recepción. Entre las cuestiones detectadas históricamente aparecen problemas vinculados a saneamiento, redes de pluviales, alumbrado, mantenimiento de infraestructuras y cumplimiento de determinadas obligaciones urbanísticas derivadas del desarrollo original de la urbanización.

La tercera urbanización incluida en esta línea de trabajo es Los Alvarados. El contrato para el estudio fue adjudicado en diciembre de 2025, momento a partir del cual se iniciaron los trabajos técnicos. Desde entonces, la concejalía de Urbanismo ha mantenido varias reuniones de trabajo con el equipo multidisciplinar encargado de redactar el informe. Además, el pasado año el Ayuntamiento también inició el desbloqueo den Las Arenillas, que llevaba en el limbo seis años.