Santa Lucía de Tirajana
Los amantes de las bicicletas de montaña tienen una cita: Santa Lucía acoge el sábado la cuarta edición de la Sureste Bike Race, con cerca de 250 ciclistas inscritos
La Sureste Bike Race recorrerá Santa Lucía, Agüimes e Ingenio con salida en el Hipódromo y meta en Vecindario
Santa Lucía de Tirajana acogerá este sábado, 6 de junio, la cuarta edición de la Sureste Bike Race, una prueba ciclista que prevé reunir a cerca de 250 participantes y que recorrerá también los municipios de Agüimes e Ingenio. La competición saldrá desde el Hipódromo y finalizará en La Karpa de Vecindario, tras completar un trazado por distintos puntos del sureste de Gran Canaria.
La nueva edición fue presentada este lunes por el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, junto al concejal de Actividad Física y Deportes, Julio Ojeda; el presidente de la Federación Canaria de Ciclismo, José Blandón; y el representante del D-Route Bike Club, Benito del Pino, entidad organizadora de la prueba.
Recorrido por el sureste
La organización ha introducido algunos cambios en el trazado con el objetivo de mejorar el desarrollo de la competición. La carrera partirá del Hipódromo del barranco de Tirajana, continuará por Pozo Izquierdo, en la costa, y seguirá por Juan Grande, Aldea Blanca, el Barranco de Santa Lucía, Los Letreros y Corralillos, antes de llegar a la meta en La Karpa de Vecindario.
Hasta el momento se han inscrito más de 220 ciclistas, aunque el plazo continuará abierto hasta el miércoles, por lo que la organización prevé acercarse a los 250 participantes.
Una prueba consolidada
El alcalde, Francisco García, destacó la colaboración entre el Ayuntamiento y el club organizador para sacar adelante una prueba que, según señaló, ha logrado un buen posicionamiento en solo cuatro años. También subrayó el trabajo de las distintas áreas municipales implicadas en la organización.
El concejal Julio Ojeda felicitó al D-Route Bike Club por la planificación de la carrera y señaló que la presencia del presidente de la Federación Canaria de Ciclismo refleja la capacidad del municipio para acoger competiciones deportivas de referencia.
Por su parte, José Blandón agradeció el apoyo municipal y destacó que la Sureste Bike Race se ha convertido en una de las pruebas con mayor participación de las que se celebran en Gran Canaria.
El representante de la organización, Benito del Pino, agradeció también la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y apuntó que los cambios introducidos este año buscan seguir mejorando una competición que aspira a consolidarse como una cita destacada para los aficionados al ciclismo en la isla.
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