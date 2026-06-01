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Mogán

El CD Arguineguín y la Fundación Canaria UD Las Palmas se unen en un partido de fútbol por la inclusión

El encuentro será el martes 4 de junio, a las 19:00 horas, y reunirá a jugadores del CD Arguineguín y a menores migrantes no acompañados vinculados a la Fundación Canaria UD Las Palmas.

Cartel promocional del partido que se celebrará el 6 de junio en el Estadio Municipal Juan Carlos Valerón.

Cartel promocional del partido que se celebrará el 6 de junio en el Estadio Municipal Juan Carlos Valerón. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Mogán ha organizado un partido de fútbol amistoso centrado en la inclusión y la integración de jóvenes migrantes no acompañados, previsto para el martes 4 de junio, a las 19:00 horas, en el Estadio Municipal Juan Carlos Valerón, en Arguineguín. El público asistente podrá acceder de manera gratuita.

Un encuentro deportivo y social en Arguineguín

La jornada, bajo el lema “Más que un partido, un encuentro que nos une”, reunirá a jugadores del Club Deportivo Arguineguín de categoría Regional con menores migrantes bajo tutela autonómica con los que trabaja la Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas.

Participación del CD Arguineguín y la Fundación UD Las Palmas

El C.D. Arguineguín, como anfitrión, aportará a varios futbolistas de la categoría Regional para el encuentro, mientras que la Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas acudirá como entidad invitada, dentro de su labor vinculada a iniciativas de integración y convivencia a través del deporte.

Horario de apertura y ambiente previo

Noticias relacionadas y más

La concejala de Juventud, Emily Quintana, ha informado de que las puertas del estadio abrirán a las 18:00 horas y ha animado a vecinos y asistentes a sumarse tanto al ambiente previo —con música del DJ Nichel B— como al partido, planteado como una actividad para favorecer que los menores migrantes “se sientan cada vez más parte de nuestra comunidad”.

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