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Coalición Canaria reivindica el talento y la diversificación económica como claves para el futuro de Gran Canaria

El último encuentro de ‘Gran Canaria te necesita’ reúne a representantes económicos, empresariales y sociales para analizar los retos laborales y las oportunidades de desarrollo de la isla

Coalición Canaria reivindica el talento y la diversificación económica como claves para el futuro de Gran Canaria

Coalición Canaria reivindica el talento y la diversificación económica como claves para el futuro de Gran Canaria / LP/DLP

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La Provincia

La Provincia

Coalición Canaria (CC) Gran Canaria ha celebrado este lunes el último encuentro del ciclo de debate y participación ‘Gran Canaria te necesita’, una iniciativa impulsada para escuchar a la ciudadanía y reflexionar sobre los principales desafíos de la isla.

Bajo el título ‘Progresar Gran Canaria’, la jornada ha reunido en El Real de Triana a representantes del ámbito empresarial, universitario y social para analizar la situación del empleo, la capacidad de retener talento y las oportunidades de desarrollo vinculadas a los nuevos sectores emergentes.

El encuentro, que ha contado con la participación de la consejera delegada del ITC, Guayarmina Peña; la directora de transferencia de conocimiento y relaciones con las empresas de la ULPGC, María José Miranda; la coordinadora del proyecto Islas Responsables del Gobierno de Canarias, Adriana Regidor, y el gerente de la Asociación Canaria de Startups Empresas de Base Tecnológica, Braulio Quintana, ha puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia un modelo económico más diversificado, capaz de generar empleo cualificado, impulsar la innovación y ofrecer mayores oportunidades de crecimiento profesional a la población grancanaria.

Coalición Canaria reivindica el talento y la diversificación económica como claves para el futuro de Gran Canaria

Adriana Regidor. / LP/DLP

Durante la apertura, el gerente de Coalición Canaria Gran Canaria y secretario de Organización de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, Luis Suárez, ha defendido la importancia de ampliar las oportunidades económicas de la isla sin renunciar a su identidad ni a los sectores tradicionales que sostienen su economía.

“Durante demasiado tiempo hemos hablado de la necesidad de transformar nuestro modelo económico. Pero transformar no significa abandonar lo que somos; significa ampliar horizontes, abrir nuevos caminos y generar oportunidades para que nuestra gente pueda desarrollar aquí su proyecto de vida y profesional”, ha señalado.

A lo largo del encuentro han participado profesionales y representantes de ámbitos vinculados a la innovación, la tecnología, la sostenibilidad, la industria audiovisual, la transferencia de conocimiento y el ecosistema emprendedor, sectores que ya están contribuyendo a generar nuevas oportunidades económicas en Gran Canaria.

Suárez ha subrayado la importancia de escuchar a quienes están impulsando la transformación económica de la isla para conocer tanto sus logros como las dificultades que aún persisten.

Coalición Canaria reivindica el talento y la diversificación económica como claves para el futuro de Gran Canaria

María José Miranda. / LP/DLP

Un ciclo para escuchar y construir propuestas

Con esta sesión, Coalición Canaria Gran Canaria pone fin al ciclo ‘Gran Canaria te necesita’, una iniciativa que durante los últimos meses ha abordado cuestiones estratégicas para la isla como la vivienda, la movilidad, las políticas sociosanitarias, la juventud y el desarrollo económico.

Luis Suárez ha destacado que este proceso ha permitido generar espacios de diálogo con colectivos, profesionales y ciudadanos para incorporar nuevas perspectivas sobre los principales retos de Gran Canaria.

“El futuro de esta isla no se construye desde un despacho, sino desde el diálogo, las ideas y la colaboración. Escuchar a quienes conocen la realidad de cada sector es imprescindible para construir propuestas útiles y pensar la Gran Canaria de las próximas décadas”, ha concluido.

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Coalición Canaria Gran Canaria reafirma así su compromiso con la participación, el debate y la construcción colectiva de propuestas que contribuyan al desarrollo económico y social de la isla.

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