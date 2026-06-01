La Cueva Pintada digitaliza su patrimonio con el apoyo de una entidad de EE.UU

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar incorporará la tecnología de digitalización tridimensional a la conservación y divulgación de su patrimonio arqueológico. El Cabildo de Gran Canaria, a través del centro museístico, ha firmado un convenio de colaboración con la entidad estadounidense Global Digital Heritage, especializada en documentación digital del patrimonio cultural, para reproducir en formato 3D algunos de los objetos más relevantes encontrados en las sucesivas campañas arqueológicas desarrolladas en el yacimiento.

El acuerdo permitirá generar modelos digitales mediante técnicas fotográficas no invasivas, una metodología que facilita la documentación detallada de las piezas sin afectar a su estado de conservación. Los materiales seleccionados forman parte de los fondos custodiados por el museo, considerados entre los más importantes para el conocimiento del pasado prehispánico y colonial de Gran Canaria.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Cabildo de reforzar tanto la conservación patrimonial como la investigación científica sobre los restos recuperados durante más de 36 años de excavaciones arqueológicas en Cueva Pintada, uno de los enclaves históricos más relevantes del Archipiélago.

Tecnología al servicio del patrimonio

La institución insular considera prioritaria la preservación de los materiales arqueológicos hallados en el yacimiento. Para ello, ha buscado la colaboración de una organización con experiencia internacional en documentación digital y gestión del patrimonio cultural.

Global Digital Heritage es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2014 con el objetivo de documentar, preservar y difundir el patrimonio cultural y natural mediante herramientas tecnológicas avanzadas. Su actividad se centra en la elaboración de modelos digitales tridimensionales de monumentos, colecciones arqueológicas y espacios históricos en diferentes países.

La colaboración permitirá incorporar nuevas herramientas de investigación y difusión, facilitando tanto el estudio especializado de las piezas como su acceso por parte de la ciudadanía. El objetivo es ampliar el conocimiento sobre los materiales arqueológicos y acercarlos al público mediante formatos digitales accesibles.

Difusión global de los fondos arqueológicos

El convenio contempla beneficios para ambas instituciones. Por un lado, Cueva Pintada podrá contar con recursos técnicos especializados para documentar y conservar digitalmente parte de sus colecciones. Por otro, los resultados obtenidos pasarán a formar parte de iniciativas de divulgación y transferencia del conocimiento dirigidas a la sociedad.

La digitalización contribuirá además a incrementar la visibilidad internacional del museo grancanario. Desde su apertura, Cueva Pintada se ha consolidado como una referencia en el estudio de la historia prehispánica de Gran Canaria y de los procesos históricos desarrollados entre los siglos XIV y XV, etapa que culminó con la incorporación de la isla a la Corona de Castilla.

La dirección del centro considera que la innovación tecnológica constituye una herramienta cada vez más relevante para garantizar la preservación de los bienes culturales y ampliar las posibilidades de acceso a los mismos.

Más de 11.000 modelos digitales

Global Digital Heritage se ha convertido en una de las organizaciones más activas en el ámbito de la digitalización 3D del patrimonio cultural. Gracias a la financiación procedente de fundaciones y particulares, ha desarrollado proyectos en cuatro continentes y ha puesto a disposición pública más de 11.000 modelos digitales correspondientes a monumentos, yacimientos arqueológicos y colecciones museísticas.

La entidad trabaja actualmente con cerca de 300 museos y enclaves patrimoniales distribuidos en 18 países. Uno de sus principios fundamentales es facilitar el acceso gratuito a la información generada para apoyar la investigación científica, la educación, la gestión patrimonial y las denominadas humanidades digitales.

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Entre sus intervenciones más recientes figura un proyecto desarrollado junto a la Universidad de Ciudad del Cabo y la Agencia Sudafricana de Recursos del Patrimonio, que permitió documentar con gran precisión antiguos asentamientos precoloniales del sur de África.