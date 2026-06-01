La escritora Silvia R. Court visita el IES Lomo de La Herradura de Telde

El IES Lomo de La Herradura recibió la visita de la escritora Silvia R. Court, autora de la novela Quizá es todavía, publicada por la editorial La Literaria, en un encuentro literario con el alumnado de 1º de Bachillerato.

La actividad se desarrolló tras la lectura previa de la obra por parte del alumnado, que pudo acercarse al universo narrativo de la autora y preparar diferentes preguntas sobre el libro, sus personajes, sus temas principales y el proceso de escritura. El encuentro permitió establecer un diálogo directo entre la escritora y los jóvenes lectores, favoreciendo la reflexión sobre la literatura, la memoria histórica, la poesía y la necesidad humana de expresarse a través del arte.

La novela se acerca a la figura del autor húngaro Miklós Radnóti, asesinado durante la ocupación nazi, y por quien Silvia R. Court sintió un especial interés al descubrir a un escritor que hasta entonces era completamente desconocido para ella. La autora explicó al alumnado que su acercamiento a Radnóti, a su poesía y a su historia personal fue uno de los principales motores de la creación de la obra. A partir de ese descubrimiento, comenzó un proceso de documentación y lectura que la llevó también a recorrer Budapest y a profundizar en la huella literaria y humana del poeta.

Un diálogo sobre literatura, memoria y creación

Durante la conversación, Silvia R. Court explicó que la publicación de su libro no ha cambiado radicalmente su vida, aunque sí la ha enriquecido personal y literariamente. Asimismo, señaló que la escritura de la obra supuso un proceso intenso, especialmente por los temas que aborda, relacionados con la guerra, la discriminación y la violencia, cuestiones que, según destacó, siguen teniendo una dolorosa actualidad en distintos conflictos del mundo contemporáneo.

El alumnado mostró especial interés por la figura de Miklós Radnóti y por el papel de la poesía en situaciones extremas. La autora explicó que escribir puede convertirse en una forma de refugio ante el caos exterior, una manera de encontrarse con uno mismo tanto en los momentos difíciles como en los más luminosos.

El IES Lomo de La Herradura recibió la visita de la escritora Silvia R. Court / La Provincia

También compartió con los estudiantes algunas claves de su proceso creativo. Entre ellas, explicó que en un primer momento había comenzado a escribir desde otro punto de vista narrativo, pero finalmente decidió introducir el personaje de Claudia, una profesora vinculada a la Universidad de Las Palmas, como recurso para construir una mirada más cercana y luminosa sobre una historia marcada por episodios duros. La autora comentó, además, que algunas partes de la obra fueron reescritas y repensadas en varias ocasiones, con el objetivo de evitar que la novela se convirtiera únicamente en un relato trágico y mantener su fuerza literaria.

Otro de los aspectos tratados fue la estructura del libro. A preguntas del alumnado, Silvia R. Court afirmó que se quedaría especialmente con la primera y la segunda parte de la obra, al considerar que ambas se necesitan mutuamente para adquirir pleno sentido.

El encuentro sirvió también para conectar la lectura con la realidad actual. A partir de las preguntas planteadas por los estudiantes, la autora reflexionó sobre cómo ciertos problemas del pasado, como la persecución, la discriminación o el rechazo al diferente, continúan presentes hoy en distintas formas. En este sentido, la actividad permitió al alumnado comprender la literatura no solo como una creación artística, sino también como una herramienta para interpretar el presente y desarrollar una mirada crítica.

La autora compartió con los estudiantes algunas claves de su proceso creativo. / La Provincia

Desde el IES Lomo de La Herradura queremos expresar nuestro agradecimiento a Silvia R. Court por su visita y por la cercanía con la que compartió con el alumnado su experiencia como autora. Encuentros como este permiten acercar al centro voces literarias canarias actuales, más allá de las que habitualmente aparecen en los libros de texto, y contribuyen a crear referentes próximos para el alumnado. Esta presencia resulta especialmente significativa para aquellos jóvenes que leen, imaginan o escriben en su intimidad, al mostrarles que la creación literaria también puede nacer desde su propio entorno.

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Esta actividad fomenta la competencia en comunicación lingüística y la competencia en conciencia y expresión culturales, al tiempo que se vincula con los ejes del Proyecto INNOVAS del centro. Asimismo, se entronca con la tradición del IES Lomo de La Herradura de invitar a escritores y escritoras al aula para crear referentes, fomentar el hábito lector y promover el interés artístico y literario entre el alumnado.