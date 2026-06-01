Gáldar inaugura un mural de 18 metros en Caideros para honrar la Fiesta de la Lana

El Ayuntamiento de Gáldar inauguró este sábado un nuevo mural en Caideros coincidiendo con la celebración de la Fiesta de la Lana, declarada Fiesta de Interés Turístico de Canarias. La obra, firmada por Richar Santana, representa a un macho cabrío y una oveja como símbolos de la identidad ganadera de los Altos y de una cita que pone el foco en el pastoreo y el trabajo de la lana.

Inauguración del mural en Caideros, Gáldar. / LP/DLP

El Consistorio presentó la intervención durante la jornada festiva y situó el mural en una de las principales vías de acceso al barrio, donde desde ahora recibe a vecinos y visitantes. La imagen subraya el vínculo entre el paisaje de la zona y una actividad que marca la historia local y el territorio.

Este mural es un reconocimiento a nuestras raíces, a las generaciones de hombres y mujeres que han mantenido viva la tradición ganadera Teodoro Sosa — Alcalde de Gáldar

El alcalde, Teodoro Sosa, señaló que “este mural es un reconocimiento a nuestras raíces, a las generaciones de hombres y mujeres que han mantenido viva la tradición ganadera en los Altos de Gáldar y que siguen contribuyendo a preservar un paisaje único”. El Ayuntamiento enmarca la actuación en una lectura patrimonial del entorno, donde el sector primario y las costumbres del medio rural forman parte de la identidad del pago.

El primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, afirmó que la actuación “se suma al proyecto municipal de embellecimiento de los barrios y espacios públicos a través del arte urbano, destacando elementos característicos de cada lugar y reforzando el sentimiento de pertenencia de los vecinos”. En ese mismo discurso, el grupo de murales funciona como un relato visual que vincula espacios concretos con su memoria y sus referencias.

Murales que representan la historia de los distintos barrios del municipio

El Ayuntamiento recordó otras intervenciones impulsadas en el municipio, con temáticas ligadas a la vida cotidiana y a referentes locales. Entre ellas citó los murales dedicados a los cebolleros en Piso Firme, el mar en El Agujero, la Virgen de la Paloma en Marmolejos, el patrimonio histórico a la entrada a la ciudad con las letras de Agáldar, además de Las Guayarminas y ‘La Oficina’ en el aparcamiento, y la figura de Antonio Padrón en la entrada de la calle Capitán Quesada, entre otros.

En el caso de Caideros, el motivo se centra en dos animales asociados a la actividad ganadera y a la propia celebración de la lana. La elección refuerza el carácter etnográfico de la fiesta y sitúa en primer plano una relación directa entre tradición, trabajo y paisaje.

Richar Santana, el artista del mural

El artista Richar Santana agradeció la confianza del Ayuntamiento de Gáldar para ejecutar la obra y expresó su satisfacción por contribuir a realzar la identidad del barrio. El mural alcanza 18 metros de longitud y presenta una altura variable: 1,70 metros en el tramo más bajo y 4,50 metros en el más alto, en función de la pendiente del terreno.

La intervención se integra así en un espacio de tránsito y visibilidad, con medidas que se ajustan a las condiciones del lugar. Ese encaje con el entorno permite que la pieza funcione como una carta de presentación del barrio en un punto de paso habitual.

Durante el acto, José Mendoza, conocido como Pepe Torres, presidente de la Asociación de Vecinos Montaña el Agua de Caideros, agradeció la implicación municipal y defendió la continuidad de iniciativas que ayudan a conservar y difundir el patrimonio cultural y etnográfico de la zona.

La presentación contó también con la presencia de representantes de la corporación municipal, vecinos del pago y del consejero de Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, que respaldó una iniciativa que vincula el sector primario con el paisaje y las tradiciones de las medianías y cumbres de la isla.