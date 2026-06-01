Gasolina y diésel baratos en Las Palmas: los precios más bajos para repostar este lunes 1 de junio

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, lunes 1 de junio, con Gasolina 98, la estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,395€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,395€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Antigua, isla de Fuerteventura, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46. Allí tiene un precio de 1,339€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Antigua, isla de Fuerteventura, CALLE REAL, 22, donde el precio del Gasóleo A es de 1,339€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 del municipio de Telde es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,268€. La segunda opción más económica de la provincia está en Telde, en la isla de Gran Canaria, estación FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde la Gasolina 95 está a 1,268€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

Gran Canaria tiene hoy, lunes 1 de junio, la Gasolina 95 más barata en Telde, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,268€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Telde, FAST FUEL GORO, en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde el litro está a 1,268€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 tiene un precio de 1,368€ el litro.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,395€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,355€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,355€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,425€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,425€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,529€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación ESTACION PLAYA BLANCA en Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34 de Yaiza a 1,529€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, lunes 1 de junio, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,289€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PLENERGY, en CALLE REAL, 22, donde el litro está a 1,289€.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,339€ el litro.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,509€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este lunes 1 de junio está en la estación de servicio PLENERGY a 1,377€ el litro de diésel en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 1,377€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,395€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,439€ el litro.

La estación PLENERGY es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 1,269€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 1,269€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 1,368€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,368€ el litro en la estación FAST FUEL GORO en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, lunes 1 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio FAST FUEL GORO, que ofrece el mismo carburante a 1,268€ el litro en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, donde encontrarás a 1,419€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,434€ el litro en Calle Alegría 2.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [01/06/2026 7:58:01]