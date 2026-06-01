La GC-1, al límite: más de 160.000 coches al día y una solución que no pasa por más carriles

La GC-1 no estaba colapsada cuando Augusto Hidalgo se subió al coche para hablar de atascos. Eran las ocho de la mañana, hora punta, y la principal carretera de Gran Canaria fluía más de lo habitual. “Te vino Dios a ver”, se bromeó. Pero el vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo no compró la foto amable del momento. Para él, la conclusión no cambia: Gran Canaria está en una fase crítica de movilidad y el margen para seguir ensanchando carreteras es limitado.

Hidalgo resume el problema con una frase que puede incomodar a muchos conductores: “Más carriles, más coches”. Lo dice mientras circula por la GC-1, la vía por la que pasan más de 160.000 vehículos al día y donde, según sus datos, entre el 80% y el 90% de los usuarios viaja solo en el coche. “Eso está comprobado por la Dirección General de Tráfico”, afirma. Su diagnóstico es claro: la carretera puede mejorar, pero si no se cambia el modelo, el atasco vuelve.

La Pardilla: un 60% menos de retenciones por accidentes

Uno de los puntos en los que Hidalgo pone el foco es La Pardilla, en Telde. Allí, explica, se ha producido una de las paradojas del tráfico: con una actuación mínima se redujeron los problemas, pero también se atrajeron más vehículos.

“Gracias a las medidas que hemos tomado, hemos bajado un 60% las retenciones por los accidentes que se producen dirección sur y solo cambiando la pintura de la carretera”, sostiene. No habla de una gran obra ni de una intervención millonaria. “No hemos hecho nada especial”, insiste. El problema es que, al mejorar la fluidez, aumentó el número de coches. “Ahora casi se dobla el número de vehículos por carril desde que tomamos esa medida hace casi un año”.

Para Hidalgo, esa es la prueba de que la carretera tiene una lógica propia: si se gana espacio o se mejora la circulación, más gente se anima a usar el vehículo privado. “Eso ha pasado en todo el mundo. En Los Ángeles, en Bogotá… está estudiadísimo”.

El periodista Adolfo Rodríguez y el político Augusto Hidalgo recorren la GC-1 en coche / La Provincia

“No tenemos transporte público de verdad si compite con los coches”

El vicepresidente del Cabildo no niega que en Gran Canaria falten más guaguas, más frecuencias y mejores conexiones. Pero matiza que el problema de fondo no es solo cuántos vehículos hay, sino por dónde circulan.

“Si no tienes un transporte público que vaya de forma segregada al vehículo privado, no tenemos un transporte público de verdad”, afirma. La clave, dice, está en los sistemas que no se cruzan con el tráfico: metro, tranvía, tren de cercanías... En Gran Canaria, eso se traduciría en el futuro en tren, la MetroGuagua y los carriles reservados.

Hidalgo defiende que el tren, dentro de la ciudad, funcionaría como un metro. “Telde y Las Palmas serán un metro, porque por aquí irá subterráneo por completo”, explica. Y pone ejemplos de otras ciudades donde estas obras generaron rechazo al principio, pero acabaron transformando la movilidad. “Cuando se terminó el tranvía, el centro de Sevilla cambió radicalmente, por ejemplo”.

El Bus-VAO ayuda, pero no es la solución definitiva

Sobre el carril Bus-VAO, Hidalgo evita venderlo como una varita mágica. “Es una medida más. No es la determinante”, señala. Sí cree que puede mejorar los tiempos del transporte público y de los vehículos de alta ocupación, pero recuerda que no es un sistema completamente segregado.

“El Bus-VAO al final tiene que incorporarse al tráfico”, apunta. Aun así, defiende que funciona en muchas ciudades y puede ser útil en la GC-1. Eso sí, advierte de que exige control. “En Madrid han tenido que poner cámaras porque la gente ponía hasta muñecos” para simular que viajaban varias personas en el coche.

Para Hidalgo, la solución ideal es otra: “El metro, el tranvía, el Bus Rapid Transit, el tren de cercanías. Son los medios que se utilizan para poder segregar los tráficos”.

La GC-3, el atasco que viene

Aunque la GC-1 concentra buena parte de la preocupación pública, Hidalgo señala otra carretera que, según las proyecciones del Cabildo, puede convertirse en un problema incluso mayor en los próximos años: la GC-3.

“El grueso de las retenciones sigue estando en Telde, pero donde más crece y más rápido crece el tráfico es en la GC-3”, advierte. El Cabildo trabaja con un software que proyecta el crecimiento de la circulación a largo plazo. Según esos modelos, en un plazo de 10 o 15 años la GC-3 puede alcanzar una situación “probablemente más crítica” que la actual GC-1.

La respuesta prevista, de momento, es transitoria: ampliar carril y mejorar accesos, especialmente hacia la carretera de Tejeda. Hidalgo asegura que el Cabildo ya ha elaborado un proyecto de 400.000 euros y lo ha entregado al Gobierno de Canarias, propietario de la vía.

Grúas en la autopista: por qué no es tan fácil

Una de las ideas que más se repite entre los conductores es sencilla: colocar grúas en puntos estratégicos de la autopista para retirar coches accidentados cuanto antes. Hidalgo confirma que se trabaja en ello para la GC-1, pero explica que el asunto es más complejo de lo que parece.

El problema no siempre es la atención sanitaria o de emergencias, sino la retirada de los vehículos. “Hay que esperar a que cada compañía retire el vehículo que tiene asegurado”, afirma. Si hay fallecidos, daños graves o dificultades para identificar el seguro, el proceso se complica todavía más.

La solución que se estudia pasa por un sistema mixto con la Dirección General de Tráfico: grúas situadas en zonas controladas por un ente público, probablemente una empresa pública, que retiren los vehículos y luego los entreguen a las aseguradoras. “Hay que hacer un protocolo complicado”, resume.

Más de 100 millones al año solo para que la red aguante

Hidalgo insiste en un dato que, según él, casi nadie pregunta: cuánto cuesta mantener las carreteras. Gran Canaria tiene unos 1.300 kilómetros de red viaria y solo conservarla sin contar grandes incidencias supone unos 80 millones de euros al año.

La cifra sube por encima de los 100 millones anuales si se incluyen reparación, conservación, mantenimiento y nuevos proyectos de mejora. Y eso, recalca, sin hablar de construir nuevas carreteras.

El coste se dispara en túneles. Según Hidalgo, mantener un kilómetro de túnel en un solo sentido cuesta unos 150.000 euros al año, más que el mantenimiento de un kilómetro de AVE, que cifra en unos 114.000 euros anuales. “Es increíble”, dice. La explicación está en los sistemas de seguridad, cámaras, software, salas de control y protocolos de emergencia.

Gran Canaria tiene además más de 30 túneles operativos. “Esta isla es como un queso gruyere”, resume.

Augusto Hidalgo visita la GC-5 / Cabildo de Gran Canaria

El Cabildo mantiene carreteras que no siempre son suyas

Otra confusión habitual tiene que ver con quién es responsable de cada vía. Hidalgo lo aclara: las grandes autopistas son del Gobierno de Canarias, pero el Cabildo tiene transferido el mantenimiento. Las calles urbanas, en cambio, son municipales.

“Nosotros nos encargamos del mantenimiento de todas las carreteras, aunque no seamos los dueños de ellas, menos las municipales”, explica. Por eso, sostiene, muchas veces el ciudadano no sabe a quién reclamar. Y por eso también defiende su uso de las redes sociales para explicar obras, cierres y competencias.

La visita del Papa: “Va a haber retenciones”

Hidalgo también anticipa complicaciones de tráfico con la visita del Papa a Gran Canaria. Recuerda el precedente de Xi Jinping, cuando se tuvo que cortar la GC-1 y la Avenida Marítima con una burbuja de seguridad. Con el Papa, avisa, el operativo será más complejo: aeropuerto, sur y norte de la isla.

“Es inevitable que eso provoque en un día laborable un atasco importante”, advierte. La Guardia Civil irá cerrando y abriendo la vía al paso de la comitiva, pero el impacto será notable. Se fomentará el teletrabajo y podrían adoptarse medidas en centros educativos, aunque Hidalgo recuerda que mucha gente no puede quedarse en casa: autónomos, comerciantes y trabajadores que necesitan desplazarse.

“Esto tiene solución para que sea mucho más eficiente, pero requiere inversión en infraestructura”

Hidalgo conduce, sufre atascos y asegura que también le afectan. Pero introduce matices. “Cuando estamos en una retención que puede durar un minuto o dos, nos parece un atasco de dimensiones astronómicas”, afirma. Recuerda haber tardado dos horas en recorrer tres manzanas en Bogotá. “Eso sí es un atasco”.

Aun así, no usa la comparación para quitar importancia al problema de Gran Canaria. Al contrario. Su mensaje final es que la isla todavía está a tiempo de actuar. Las carreteras soportan una presión enorme, la GC-1 sigue siendo el gran eje insular y la GC-3 empieza a enseñar los dientes.

“Esto tiene solución para que sea mucho más eficiente, pero requiere inversión en infraestructura”, concluye. La receta, insiste, no pasa solo por más asfalto: pasa por transporte público segregado, más frecuencia, menos dependencia del coche privado y una idea difícil de asumir para muchos conductores: para que la guagua, el tren o la MetroGuagua funcionen, habrá que quitar espacio al coche.