Un influencer denuncia una villa turística con más de 400 cucarachas en Gran Canaria

La imagen idílica que mostraba el anuncio de una villa turística en el sur de Gran Canaria se convirtió, según denuncia el maquillador y creador de contenido Andony Artiles, en una experiencia frustrante marcada por la suciedad y la presencia masiva de cucarachas.

A través de sus redes sociales, Artiles relató que decidió marcharse del alojamiento tras encontrar, según sus propias palabras, “más de 400 cucarachas por toda la villa”, además de una piscina en mal estado y evidentes deficiencias de limpieza.

El influencer explicó que él y sus acompañantes estuvieron esperando alrededor de dos horas para acceder a la vivienda porque, presuntamente, estaba siendo preparada antes de su llegada. Sin embargo, asegura que al entrar se encontraron una situación completamente distinta a la esperada.

“Había una fiesta de cucarachas”, afirmó en su denuncia pública, donde mostró su indignación por las condiciones en las que, según sostiene, se encontraba el inmueble.

Artiles también señaló que la piscina presentaba un estado de suciedad que consideró incompatible con una estancia turística y aseguró que la vivienda no parecía haber recibido una limpieza adecuada en los días previos.

Intentaron buscar una solución con la plataforma de reservas

Tras descubrir el estado de la villa, el creador de contenido explicó que se puso en contacto con la plataforma a través de la cual se había gestionado la reserva para intentar encontrar una alternativa.

Según relató, la prioridad era lograr una reubicación inmediata, ya que no contemplaban permanecer en el alojamiento ni siquiera después de una posible limpieza.

“Prefiero irme”, aseguró, insistiendo en que la magnitud del problema hacía inviable disfrutar de la estancia en esas condiciones.

La preocupación por la imagen turística de Canarias

Más allá de la experiencia personal, Artiles mostró su preocupación por el impacto que situaciones como esta pueden tener sobre la percepción de los visitantes que llegan al Archipiélago.

El influencer recordó que él mismo gestiona una vivienda vacacional en Fuerteventura y defendió la importancia de mantener este tipo de alojamientos en perfectas condiciones.

“Nosotros porque vivimos aquí, pero imagínate una persona que venga de fuera con la ilusión de disfrutar de la isla y se encuentre con esto”, lamentó.

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Su denuncia ha generado reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios han mostrado sorpresa por las imágenes y por el relato de lo ocurrido en una de las principales zonas turísticas de Gran Canaria.