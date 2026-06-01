Ingenio combina deporte y solidaridad: el II Torneo Fabio González reune a una veintena de clubes de fútbol base y recoge alimentos para Cáritas

El Campo Cristóbal Herrera de Ingenio acogerá en junio la segunda edición del Torneo Fabio González, una cita organizada por el Club Deportivo Ingenio que reunirá a una veintena de clubes de distintos municipios de Gran Canaria y que este año incorpora una recogida solidaria de alimentos destinada a Cáritas Parroquial de Ingenio.

El campeonato se disputará los días 4, 5 y 6 de junio en categoría benjamín, mientras que los días 11, 12 y 13 de junio será el turno de la categoría alevín. La iniciativa busca fomentar el fútbol base y reforzar valores vinculados al deporte, como la convivencia, el compañerismo y la participación.

Deporte y solidaridad

La presentación oficial tuvo lugar en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales, con la participación de la alcaldesa de Ingenio y concejala de Deportes, Vanesa Martín; el presidente del CD Ingenio, Javier Caballero; el presidente honorífico de la entidad, Eusebio Díaz; el futbolista profesional ingeniense Fabio González; el párroco Jesús Vega; y la coordinadora de Cáritas Parroquial de Ingenio, Paqui Hernández.

Durante el torneo, las personas asistentes podrán colaborar con alimentos no perecederos. A cambio, recibirán un número para participar en el sorteo de camisetas de fútbol, entre ellas una equipación de la presente temporada de Fabio González con el Racing de Ferrol.

Reconocimiento a la cantera

La alcaldesa destacó el trabajo del Club Deportivo Ingenio durante todo el año en favor del deporte base y valoró la consolidación de un torneo que alcanza su segunda edición con mayor participación. También subrayó el componente social de la cita, al unir competición deportiva y apoyo a familias del municipio.

Fabio González expresó su satisfacción por dar nombre a un torneo centrado en las categorías en las que inició su trayectoria. El jugador recordó sus comienzos en el CD Ingenio y agradeció el vínculo que mantiene con la entidad donde se formó.

Desde el club, Javier Caballero resaltó el orgullo de contar con un futbolista salido de la cantera local y agradeció el trabajo de la directiva y del equipo coordinador para reunir a los clubes participantes. Eusebio Díaz mostró su confianza en que la competición vuelva a desarrollarse con éxito.

Por parte de Cáritas, Paqui Hernández agradeció la colaboración de la organización y explicó que el voluntariado estará presente durante los encuentros para recoger los alimentos. El párroco Jesús Vega valoró la iniciativa como una acción beneficiosa para el conjunto de la comunidad.

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El torneo refuerza así su carácter deportivo y social, con una propuesta que une cantera, solidaridad y reconocimiento al talento formado en Ingenio.