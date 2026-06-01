Ingenio
Ingenio combina deporte y solidaridad: el II Torneo Fabio González reune a una veintena de clubes de fútbol base y recoge alimentos para Cáritas
El campeonato se disputará los días 4, 5 y 6 de junio en categoría benjamín, mientras que los días 11, 12 y 13 de junio será el turno de la categoría alevín
El Campo Cristóbal Herrera de Ingenio acogerá en junio la segunda edición del Torneo Fabio González, una cita organizada por el Club Deportivo Ingenio que reunirá a una veintena de clubes de distintos municipios de Gran Canaria y que este año incorpora una recogida solidaria de alimentos destinada a Cáritas Parroquial de Ingenio.
El campeonato se disputará los días 4, 5 y 6 de junio en categoría benjamín, mientras que los días 11, 12 y 13 de junio será el turno de la categoría alevín. La iniciativa busca fomentar el fútbol base y reforzar valores vinculados al deporte, como la convivencia, el compañerismo y la participación.
Deporte y solidaridad
La presentación oficial tuvo lugar en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales, con la participación de la alcaldesa de Ingenio y concejala de Deportes, Vanesa Martín; el presidente del CD Ingenio, Javier Caballero; el presidente honorífico de la entidad, Eusebio Díaz; el futbolista profesional ingeniense Fabio González; el párroco Jesús Vega; y la coordinadora de Cáritas Parroquial de Ingenio, Paqui Hernández.
Durante el torneo, las personas asistentes podrán colaborar con alimentos no perecederos. A cambio, recibirán un número para participar en el sorteo de camisetas de fútbol, entre ellas una equipación de la presente temporada de Fabio González con el Racing de Ferrol.
Reconocimiento a la cantera
La alcaldesa destacó el trabajo del Club Deportivo Ingenio durante todo el año en favor del deporte base y valoró la consolidación de un torneo que alcanza su segunda edición con mayor participación. También subrayó el componente social de la cita, al unir competición deportiva y apoyo a familias del municipio.
Fabio González expresó su satisfacción por dar nombre a un torneo centrado en las categorías en las que inició su trayectoria. El jugador recordó sus comienzos en el CD Ingenio y agradeció el vínculo que mantiene con la entidad donde se formó.
Desde el club, Javier Caballero resaltó el orgullo de contar con un futbolista salido de la cantera local y agradeció el trabajo de la directiva y del equipo coordinador para reunir a los clubes participantes. Eusebio Díaz mostró su confianza en que la competición vuelva a desarrollarse con éxito.
Por parte de Cáritas, Paqui Hernández agradeció la colaboración de la organización y explicó que el voluntariado estará presente durante los encuentros para recoger los alimentos. El párroco Jesús Vega valoró la iniciativa como una acción beneficiosa para el conjunto de la comunidad.
El torneo refuerza así su carácter deportivo y social, con una propuesta que une cantera, solidaridad y reconocimiento al talento formado en Ingenio.
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