Todo preparado para la romería de San Antonio 'el Chico' de Mogán

Las Fiestas Patronales de San Antonio El Chico arrancarán este viernes, 5 de junio, en el casco histórico de Mogán con el pregón de Pedro Rodríguez, regente durante 44 años del Bar El Laurel, y con la celebración del XV Memorial Juan José Rodríguez Sánchez. La programación continuará el sábado con la Romería-Ofrenda, en la que participarán 16 carretas acompañadas por otras tantas parrandas y agrupaciones folclóricas.

El inicio oficial de los festejos será a las 12.00 horas con el repique de campanas de la Iglesia de San Antonio de Padua. A las 19.30 horas abrirá al público una exposición de vestimenta tradicional canaria en un local situado bajo el Parque Nicolás Quesada, donde a las 20.30 horas tendrá lugar el pregón. Media hora después comenzará el memorial, con la participación de la Agrupación Folclórica Aduares, procedente de La Palma, Los Cantadores y la Agrupación Folclórica y Cultural El Mocán.

Romeros y romeras en el recorrido de la ofrenda a San Antonio El Chico de Mogán. / LP/DLP

Romería y ofrenda

La Romería-Ofrenda a San Antonio El Chico saldrá el sábado desde la zona de Los Llanos y recorrerá la carretera general, la calle San José, Guardia Juan Martín Quesada y San Antonio de Padua hasta llegar al Parque Nicolás Quesada, donde se realizará la ofrenda al santo. La misa canaria del romero comenzará a las 19.30 horas en la iglesia y será cantada por la Parranda de las Escuelas Artísticas de Mogán.

Las carretas representarán a distintos pagos y colectivos del municipio, con motivos tradicionales como un frutero, un saco de papas, un catre de viento o un fumigador de insectos. Al finalizar la romería comenzará el Baile de Taifas, con la Parranda El Pajullo y la Parranda El Cura.

Transporte y restricciones

El Ayuntamiento recuerda que para participar en el recorrido será obligatorio vestir indumentaria tradicional canaria. Además, la romería será retransmitida en directo por Televisión Canaria y Radio Televisión Mogán.

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Con motivo de los actos, el acceso al pueblo de Mogán se cerrará al tráfico el sábado desde las 16.00 horas y hasta el final del evento. También habrá restricciones de estacionamiento desde las 8.00 horas en varias calles del casco. La compañía Global reforzará el servicio entre Puerto de Mogán y el casco desde las 16.00 horas del sábado hasta las 05.00 horas del domingo.