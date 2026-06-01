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Todo preparado para la romería de San Antonio 'el Chico' de Mogán

16 carretas y 16 agrupaciones folclóricas participan este sábado en el evento, que cuenta con refuerzo de guaguas de Global entre el Puerto de Mogán y el casco con un servicio especial que comienza a las 16.00 horas del sábado día 6 y finalizando a las 05.00 horas del domingo 7 de junio

Imagen de la romería ofrenda de San Antonio El Chico de Mogán el año pasado.

Imagen de la romería ofrenda de San Antonio El Chico de Mogán el año pasado. / ANDRES CRUZ

José A. Neketan

José A. Neketan

Las Palmas de Gran Canaria

Las Fiestas Patronales de San Antonio El Chico arrancarán este viernes, 5 de junio, en el casco histórico de Mogán con el pregón de Pedro Rodríguez, regente durante 44 años del Bar El Laurel, y con la celebración del XV Memorial Juan José Rodríguez Sánchez. La programación continuará el sábado con la Romería-Ofrenda, en la que participarán 16 carretas acompañadas por otras tantas parrandas y agrupaciones folclóricas.

El inicio oficial de los festejos será a las 12.00 horas con el repique de campanas de la Iglesia de San Antonio de Padua. A las 19.30 horas abrirá al público una exposición de vestimenta tradicional canaria en un local situado bajo el Parque Nicolás Quesada, donde a las 20.30 horas tendrá lugar el pregón. Media hora después comenzará el memorial, con la participación de la Agrupación Folclórica Aduares, procedente de La Palma, Los Cantadores y la Agrupación Folclórica y Cultural El Mocán.

Romeros y romeras en el recorrido de la ofrenda a San Antonio El Chico de Mogán.

Romeros y romeras en el recorrido de la ofrenda a San Antonio El Chico de Mogán. / LP/DLP

Romería y ofrenda

La Romería-Ofrenda a San Antonio El Chico saldrá el sábado desde la zona de Los Llanos y recorrerá la carretera general, la calle San José, Guardia Juan Martín Quesada y San Antonio de Padua hasta llegar al Parque Nicolás Quesada, donde se realizará la ofrenda al santo. La misa canaria del romero comenzará a las 19.30 horas en la iglesia y será cantada por la Parranda de las Escuelas Artísticas de Mogán.

Las carretas representarán a distintos pagos y colectivos del municipio, con motivos tradicionales como un frutero, un saco de papas, un catre de viento o un fumigador de insectos. Al finalizar la romería comenzará el Baile de Taifas, con la Parranda El Pajullo y la Parranda El Cura.

Transporte y restricciones

El Ayuntamiento recuerda que para participar en el recorrido será obligatorio vestir indumentaria tradicional canaria. Además, la romería será retransmitida en directo por Televisión Canaria y Radio Televisión Mogán.

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Con motivo de los actos, el acceso al pueblo de Mogán se cerrará al tráfico el sábado desde las 16.00 horas y hasta el final del evento. También habrá restricciones de estacionamiento desde las 8.00 horas en varias calles del casco. La compañía Global reforzará el servicio entre Puerto de Mogán y el casco desde las 16.00 horas del sábado hasta las 05.00 horas del domingo.

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