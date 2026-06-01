La rehabilitación de la urbanización Santa Águeda en San Bartolomé de Tirajana alcanza el 80% con la renovación integral de la red de fontanería

La rehabilitación integral de la urbanización Santa Águeda, en El Pajar (San Bartolomé de Tirajana), ha alcanzado el 80% de ejecución, con una inversión prevista de 1,2 millones de euros y más de un millón ya certificado, según trasladó el Ayuntamiento durante una visita a la obra. La actuación tiene lugar en un conjunto residencial viven actualemente más de 250 vecinos.

Avance de las actuaciones principales

Los trabajos desarrollados hasta ahora han permitido completar parte de las intervenciones de mayor alcance: instalación de nuevos ascensores, rehabilitación del 100% de pilares y elementos estructurales, saneamiento de forjados, renovación integral de la red de fontanería y abastecimiento de agua, sustitución de depósitos de almacenamiento y reparación y renovación de fachadas. La actuación también ha incluido mejoras en portales y medidas de accesibilidad en edificios y espacios comunes.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal y la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, junto a un operario en el interior de una de las viviendas que se están reformando en la urbanización Santa Águeda. / LP/DLP

Una fase técnica por la instalación eléctrica

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, explicó que el proyecto se encuentra en un tramo “delicado y lento” tras detectarse deficiencias en la instalación eléctrica existente, lo que ha obligado a renovar por completo el suministro de la urbanización. El consistorio sostiene que se trata de una parte menos visible para los residentes, pero necesaria para cumplir con estándares de seguridad.

Nueva canalización y zanja de un metro

En esta etapa, los operarios ejecutan una nueva canalización eléctrica mediante la apertura de una zanja de aproximadamente un metro de profundidad, con el objetivo de sustituir todo el tendido y adecuar la infraestructura a las exigencias actuales. La intervención, añade el Ayuntamiento, se desarrolla con medidas de precaución para compatibilizar la obra con la presencia de residentes.

Lo que queda por ejecutar

Tras completar la renovación eléctrica, la obra continuará con remates de urbanización, pavimentación, pintura y acabados finales. La concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, señaló que, del presupuesto total de 1,2 millones de euros, “ya se ha ejecutado más de un millón”, quedando por ejecutar en torno al 20%.